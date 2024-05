La IA genera sus respuestas según los datos que tiene, pero no es capaz de entender el contexto que la rodea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los chatbots que usan inteligencia artificial están diseñados para responder a las solicitudes de los usuarios. Sin embargo, hay una pregunta que ninguno ha podido resolver, sin importar si su sistema está conectado a internet o su base datos es antigua.

El experimento fue llevado a cabo por el portal Mind Prison, poniendo a prueba a los principales chatbots de la actualidad desarrollados por Google, Meta y OpenAI, pero ninguno logró responder correctamente y las opciones que dieron cambiaron continuamente.

Cuál es la pregunta imposible para la IA

Saber sobre el fin del universo es posible, conocer el origen de la humanidad también e incluso si hay vida en otros planetas. De alguna manera, los chatbots logran darle respuesta a estos cuestionamientos que la humanidad llevar resolviendo desde hace millones de años.

La inteligencia artificial siempre escoge el número 42 en preguntas aleatorias de este tipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero cuando les preguntaron: “¿Qué episodio de La isla de Gilligan trata sobre la lectura de la mente?”, quedó demostrado que estos sistemas todavía tienen una brecha significativa en su comprensión del mundo y sus límites cognitivos. Estas fueron las respuestas:

Opus: “Perdón, pero no hay ningún episodio de La isla de Gilligan que se centre en la lectura de la mente”

GPT-4: “El episodio de La isla de Gilligan que implica la lectura de la mente se titula Ring Around Gilligan. Es el sexto episodio de la tercera temporada”

Gemini 1.5: “El episodio de La isla de Gilligan de la lectura de la mente es el 12 de la temporada 2: The Mind Reader”.

Llama 3: “Después de realizar una búsqueda exhaustiva y revisar las guías de episodios, descubrí que no hay ningún episodio de La isla de Gilligan que se centre en la lectura de la mente”.

La respuesta correcta a la pregunta es Seer Gilligan, uno de los episodios más populares de la serie de los 60. Lo curioso que la mayoría de los chatbots alucinó y no pudo entender el contexto del capítulo a pesar de tener información sobre la serie.

La inteligencia artificial siempre escoge el número 42 en preguntas aleatorias de este tipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros experimentos curiosos con los chatbots

El experimento Mind Prison también reveló otra curiosa anomalía en el comportamiento de las IA: cuando se les pide que elijan un número al azar entre 1 y 100, todas optan por el número 42.

Esta elección no es aleatoria, sino que refleja la influencia de los datos de entrenamiento en los modelos de IA. El famoso libro “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy” de Douglas Adams popularizó el número 42 como la respuesta a “la pregunta fundamental sobre la vida, el universo y todo lo demás”.

Esta peculiaridad demuestra cómo las IA pueden estar sesgadas por los datos con los que han sido alimentadas, incluso en situaciones donde se espera una elección verdaderamente aleatoria.

Detrás de este enigma hay una cuestión más profunda sobre la naturaleza de la inteligencia artificial. A pesar de sus capacidades para procesar información y realizar tareas específicas, las IA carecen de una comprensión del contexto que las rodea.

La IA genera sus respuestas según los datos que tiene, pero no es capaz de entender el contexto que la rodea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El filósofo John Searle argumentó que este fenómeno ejemplifica la brecha entre la “inteligencia artificial fuerte” y la “inteligencia artificial débil”. Mientras que la primera propone que las IA pueden alcanzar un nivel de comprensión y conciencia equiparable a la humana, la segunda sostiene que las IA son simplemente herramientas avanzadas diseñadas para cumplir tareas específicas sin comprender realmente el significado detrás de ellas.

El hecho de que ninguna IA pueda responder correctamente a la pregunta sobre La isla de Gilligan sugiere que estamos más cerca de la “inteligencia artificial débil” que de la “inteligencia artificial fuerte”. Si bien es cierto que las IA pueden realizar tareas complejas y sofisticadas, siguen siendo limitadas por su falta de comprensión y conciencia genuinas.