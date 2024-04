Nintendo da regalos a los usuarios por jugar sus títulos gratuitos

Los usuarios podrán obtener íconos con diseños de Mario, Roshi, Luigui y otros personajes. (Nintendo)

Nintendo continúa dando regalos a sus usuarios. La compañía está ofreciendo una serie de recompensas exclusivas para aquellos que accedan a sus juegos gratuitos a través del servicio Nintendo Switch Online.

La mayoría de los obsequios son contenidos digitales para personalizar nuestra cuenta, aunque también hay accesos a versiones de prueba de títulos en la consola, por lo que es una oportunidad de obtener algo por las horas invertidas.

Cuáles son los regalos de Nintendo a los jugadores

Iconos basados en Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Los usuarios de Nintendo Switch Online tienen la oportunidad de obtener cinco nuevos iconos para sus cuentas, inspirados en el clásico juego Super Mario World 2: Yoshi’s Island. Estos íconos incluyen personajes conocidos como Yoshi, Baby Mario, Poochy y Baby Bowser, cada uno de los cuales puede ser adquirido por 10 Puntos Platino.

Para obtener alguno de estos íconos se necesita jugar al menos una vez a Yoshi’s Island en el catálogo de Super Nintendo de Nintendo Switch Online. Una vez que hayamos jugado, recibiremos los puntos de platino necesarios para desbloquear los iconos. Pero este objetivo se debe cumplir antes del 1 de mayo, cuanto termine la promoción.

Iconos de Super Mario para personalizar el perfil

Nintendo también está ofreciendo otra variedad de iconos de Super Mario para que los usuarios puedan personalizar sus perfiles. Estas imágenes están disponibles para juegos como Super Mario Bros. Wonder, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey y Super Mario 3D World. Cada icono de personaje tiene un costo de 10 puntos de platino, mientras que los fondos y marcos tienen un costo de 5 puntos de platino cada uno.

Para obtener estos iconos, se debe haber jugado a cada uno de los juegos mencionados. Además, hay que haber jugado al menos 24 horas en tres o más sesiones durante el último mes. Una vez que hayamos cumplido con estos requisitos, podremos canjear los puntos de platino por los iconos que desees.

El plazo para estos regalos es hasta el 15 de abril de este año.

Versión de prueba de Inazuma Eleven: Heroes’ Victory Road

Además de los regalos relacionados con Super Mario, Nintendo también está ofreciendo la versión de prueba del beta test del último título de la serie Inazuma Eleven: Heroes’ Victory Road. Esta versión de prueba permite disfrutar del modo 1 jugador, jugar en línea con amigos y usuarios de todo el mundo, y vivir los primeros niveles de la historia.

Para acceder a esta versión de prueba, hay que dirigirse la eShop y descargar Inazuma Eleven: Heroes’ Victory Road. Este obsequio estará disponible hasta antes del lanzamiento del juego, que está previsto para 2024, aunque sin fecha exacta por ahora.

Nintendo cierra los servicios online de 3DS y Wii U

A partir del 8 de abril de 2024, funciones como el juego en línea, el juego cooperativo, las clasificaciones a través de internet y la distribución de datos dejarán de estar disponibles para los jugadores de estas consolas.

Nintendo cerrará el acceso a los servicios en línea para Nintendo 3DS y Wii U el próximo 8 de abril. (NINTENDO)

La página de soporte de Nintendo indicó que las consolas afectadas serán: New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe, Wii U Basic.

Por otro lado, la plataforma de atención al cliente de Nintendo aseguró que a pesar de estas medidas, los jugadores tendrán la posibilidad de seguir utilizando funciones y modos de juego que no requieren comunicación en línea.

Nintendo también aclaró que los servicios de StreetPass seguirán disponibles dado que utiliza la comunicación local entre las consolas de la familia Nintendo 3DS, lo que significa que seguirá estando disponible incluso después de que finalicen los servicios en línea.