Cuál es el peor juego de Zelda según Shigeru Miyamoto, su creador

Shigeru Miyamoto asegura que la peor versión de un juego de Zelda salió para la NES hace más de 30 años. (REUTERS)

Todo creador tiene una obra que no le gusta mucho o que no lo dejó del todo satisfecho. Shigeru Miyamoto tiene una opinión así sobre una de las entregas de The Legend of Zelda, un juego que está inspirado en su niñez y que se convirtió en una de las franquicias más importantes de Nintendo.

Durante años y el lanzamiento continuo de diferentes versiones, los fanáticos han debatido sobre cuál podría ser el peor juego de la saga Zelda, desde entregas menos populares hasta experimentos fallidos. Y Miyamoto tiene claro cuál es ese juego de la franquicia que no le gustó.

Durante una podcast, entre ex empleados de Nintendo y el periodista Stephen Totilo, contaron una anécdota de una conversación que tuvieron con el desarrollador de videojuegos. En ese entonces, Tolio le preguntó a Miyamoto si alguna vez en su carrera había lanzado un juego “malo” y la respuesta fue: la versión Famicom Disk System de Zelda II: The Adventure of Link.

Miyamoto asegura que la segunda entra de la saga de Zelda tuvo problemas en su lanzamiento y por eso no quedó conforme. (Nintendo)

Por qué Zelda II es un juego malo para Miyamoto

The Legend of Zelda II: The Adventure of Link es la secuela del título original y fue lanzada en 1987 para la consola NES. Aunque la franquicia Zelda había alcanzado la fama con su juego precursor, este segundo capítulo recibió una respuesta más tibia de crítica y público. Sin embargo, lo más sorprendente es que Miyamoto mismo expresó su insatisfacción con este juego en particular.

El motivo por el que el desarrollador no quedó contento con este videojuego, se encuentra en un detalle técnico que afectó significativamente la experiencia de juego: los largos tiempos de carga.

Aunque Zelda II: The Adventure of Link fue lanzado para la NES, Miyamoto específicamente señaló la versión para Famicom Disk System como la causa de su decepción. Este periférico, lanzado solo en Japón, utilizaba disquetes y generaba tiempos de carga prolongados, lo que afectaba negativamente la fluidez del juego.

Shigeru Miyamoto asegura que la peor versión de un juego de Zelda salió para la NES hace más de 30 años. (Nintendo)

El creador de Mario Bros revela que, a pesar de su compromiso con la calidad, los problemas técnicos derivados del Famicom Disk System resultaron en una experiencia de juego inferior a la esperada. Los largos tiempos de carga interrumpían la inmersión del jugador y afectaban el ritmo del juego, lo que lo llevó a considerar esta entrega como el punto más bajo de la saga Zelda.

Miyamoto todavía no piensa en el retiro

A pesar de llevar más de 40 años desarrollando videojuegos y de tener un rol diferente en la actualidad, una de las mentes más brillantes de la industria todavía no está pensando en el retiro.

En una reciente charla con The Guardian, Shigeru Miyamoto despejó las dudas sobre su posible retiro. Aunque la idea ronda su mente, el japonés se concentra en el futuro y en la transición de su legado. Y confiesa que ya no se siente dueño de estas creaciones, sino que estas pertenecen al mundo.

Shigeru Miyamoto todavía no se quiere retirar, aunque ya no esté enfocado en el desarrollo de videojuegos. (EFE)

“Todavía soy muy nuevo en la industria [del cine] y estoy aprendiendo. Cuando me retire, espero que los equipos con los que trabajo, al menos, me recuerden como el creador de estas cosas”, afirmó.

El legendario creador sigue siendo una pieza fundamental en Nintendo, pero ahora dirige su creatividad hacia otros entornos. Alejándose del desarrollo de videojuegos, Miyamoto lidera la expansión de la compañía a diferentes medios, desde parques temáticos como el Super Nintendo World hasta ambiciosos proyectos cinematográficos como The Super Mario Bros. Movie y la próxima película live-action de Legend of Zelda.

“No me considero un diseñador de juegos. Mi objetivo es encontrar oportunidades únicas para Nintendo”, aseguró el creador de videojuegos. Esta visión se materializa en la incursión en la industria del cine, donde busca nuevas formas de llevar las queridas propiedades intelectuales de Nintendo a la pantalla grande de manera única y disruptiva.