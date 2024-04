Cuida tu Smart TV, este es el virus que puede dañarlo y espiarte

Son varios los virus que pueden afectar a un televisor inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los televisores inteligentes permiten a los usuarios navegar en la web, utilizar diversas aplicaciones y disfrutar de una amplia gama de servicios en línea desde la comodidad de su sala de estar. Sin embargo, esta evolución trae consigo ciertas vulnerabilidades; al estar conectados a internet, estos dispositivos no están exentos de los riesgos asociados a la ciberseguridad.

Aunque el peligro de infección por malware en los televisores inteligentes es relativamente menor en comparación con los computadores, la amenaza persiste.

Qué virus que pueden infectar un Smart TV

Los Smart TV, al ser dispositivos conectados a internet, son susceptibles a ser infectados por diversos tipos de virus. Algunos de los más comunes son:

Al estar conectados a internet, los Smart TV son vulnerables a ataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ransomware: Este tipo de virus bloquea el acceso al televisor y exige un rescate para desbloquearlo.

Cryptojacking: Malware que utiliza el poder de procesamiento del televisor para minar criptomonedas sin el conocimiento del usuario.

Spyware: Software espía que roba información personal y financiera del usuario, como contraseñas, datos bancarios, etc.

Botnets: Los botnets son redes de dispositivos infectados que se utilizan para realizar ataques cibernéticos.

Los delincuentes pueden acceder a información valiosa mediante un televisor inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras amenazas pueden tener los Smart TV

Aplicaciones maliciosas: Algunas aplicaciones descargadas de fuentes no oficiales pueden contener malware.

Sitios web fraudulentos: Visitar sitios web fraudulentos puede infectar el televisor con malware.

Archivos infectados: Descargar archivos infectados de internet puede infectar el televisor.

¿Qué información se puede obtener de un televisor inteligente?

Cuando un televisor inteligente es hackeado, los cibercriminales pueden obtener una amplia gama de información personal y sensible, dependiendo de las características específicas del dispositivo y de cómo se use. Entre la información que se puede comprometer se incluye:

Una contraseña de WiFi robusta es clave para evitar ser víctima de hackeos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Información de cuentas y contraseñas : Si has ingresado credenciales para aplicaciones de streaming, redes sociales o cualquier otro servicio en tu Smart TV, los hackers podrían acceder a estas cuentas.

Información de pago y detalles financieros : Para aquellos que realizan compras o suscripciones directamente desde su televisor inteligente, los detalles de tarjetas de crédito y cuentas bancarias pueden estar en riesgo.

Historial de navegación: Similar a una computadora o un smartphone, un televisor inteligente puede almacenar un historial de los sitios web visitados, lo que podría revelar intereses personales o información sensible.

El televisor inteligente adoptar comportamientos críticos cuando está hackeado. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo identificar un Smart TV hackeado?

Identificar un televisor inteligente infectado por malware o hackeado puede ser complicado, ya que muchos signos pueden ser sutiles. Sin embargo, hay indicadores clave que pueden sugerir que algo no está bien:

Rendimiento lento o inestable : Si tu televisor inteligente comienza a experimentar retrasos significativos, cuelgues frecuentes o reinicios inesperados, podría estar comprometido.

Cambios inexplicables en la configuración : Alteraciones en la configuración de tu televisor que no recuerdas haber realizado pueden ser una señal de accesos no autorizados.

Aplicaciones desconocidas : La aparición de aplicaciones que no has descargado podría indicar que tu dispositivo ha sido infectado.

Actividad inusual de cámara o micrófono: Si notas que la cámara o el micrófono se activan sin tu intervención, podría ser una señal de que tu televisor ha sido hackeado.

Es fundamental mantener le software del Smart TV actualizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo evitar que mi Smart TV sea hackeado?

Para proteger tu Smart TV de amenazas cibernéticas, es fundamental adoptar una serie de medidas preventivas.

Primero, mantener el software del televisor actualizado es crucial. Los fabricantes liberan actualizaciones periódicas que no solo añaden nuevas funciones, sino que también parchean vulnerabilidades de seguridad que podrían ser explotadas por los cibercriminales.

Por lo tanto, es importante habilitar las actualizaciones automáticas o, en su defecto, revisar manualmente con regularidad la disponibilidad de nuevos updates.

La seguridad de la red Wi-Fi doméstica no debe ser menospreciada. Utiliza contraseñas fuertes y protocolos de cifrado robustos (preferentemente WPA2 o WPA3) para proteger tu red contra accesos no autorizados. Esto no solo salvaguardará a tu Smart TV, sino a todos los dispositivos conectados a tu red.