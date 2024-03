Ocho malas prácticas que debes eliminar con tu vehículo automático

Los carros automáticos liberan al conductor de la tarea de cambiar de marcha manualmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a su facilidad de uso, los vehículos automáticos han cobrado una enorme popularidad entre los conductores diferentes partes del mundo, sin embargo, existen algunos malos hábitos que podrían afectar el funcionamiento óptimo, desgastar e incluso romper la trasmisión utilizada por este tipo de autos.

Se debe recordar que la caja es la encargada de transmitir la fuerza del motor a las ruedas, por lo que es una parte fundamental para el funcionamiento del carro, y en el caso de los coches automáticos la reparación de la misma puede representar una inversión mucho mayor a la requerida por daño en una transmisión manual.

Además, aunque mucha gente no lo sabe, la caja automática funciona mediante presiones de aceite y engranajes, y el líquido debe ser cambiado con el paso del tiempo o con los kilómetros recorridos. Por lo general se hace cada 60.000 km o cinco años.

Qué prácticas se deben evitar al utilizar un auto carro automático

Los autos de transmisión automática representan mayor comodidad al manejar, pues el conductor ya no se tiene que preocupar por realizar los cambios. (BMW AG/dpa)

Estos son algunos de los malos hábitos que se deben evitar a toda costa para no generar daños graves en una trasmisión automática:

1. Utilizar P cuando el auto está ligeramente en movimiento: Al llegar a un destino y parquear, comúnmente se cambia la marcha de D (Drive) o reversa a P (Parking) antes de que el vehículo esté detenido totalmente. Esta práctica podría desgastar prematuramente el componente que impide que los engranes giren e incluso llegar a romperlo. La acción correcta sería:

Frenar el vehículo por completo

Mantener apretado el freno y poner Neutral (N)

Accionar el freno de mano.

Mantener apretado el freno de pedal y poner Parking (P).

2. Cambiar a N en semáforos o paradas cortas: Se trata de un hábito muy frecuente entre los usuarios que al detenerse momentáneamente en un semáforo o en el tráfico de inmediato ponen Neutral con la excusa de querer proteger la caja. Sin embargo, se trata de un concepto falso debido a que la trasmisión automática está fabricada para funcionar en “D” con el coche frenado.

Es aconsejable cuidar este tipo de transmisión para alargar su tiempo de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Pisar el freno con el pie izquierdo: Ocurre con los antiguos conductores de carros manuales que por inercia buscan el embrague con el pie izquierdo y terminan pisando el freno por error. Esto puede ser peligroso y el uso excesivo del pedal desgasta rápidamente los frenos y el sistema de transmisión.

4. Cambiar a Drive si el auto está en movimiento: Si el vehículo no está completamente detenido y se cambia de marcha a Drive o Reversa, como puede ocurrir en una maniobra de estacionamiento, esto podría colocar mucha tensión en la banda de transmisión y generaría un desgaste prematuro. Es altamente recomendable frenar completamente antes de cambiar de marcha.

Hay hábitos que comprometen la durabilidad de los componentes internos de la caja de cambios, aumentando el riesgo de costosas reparaciones. (Ford Blog)

5. Utilizar los cambios de fuerza a alta velocidad: Algunas cajas cuentan con cambios de fuerza que funcionan para que el vehículo empuje o tire y la caja no pase cambios cuando no debe. Generalmente, son las primeras dos o tres marchas, donde el motor circula a régimen alto a baja velocidad y prioriza la entrega de potencia o fuerza. Por esta razón, nunca deben utilizarse a altas velocidades, donde la posibilidad de romper la trasmisión o el motor son elevadas.

6. No utilizar Freno de Mano al estacionar: Cuando se coloca Parking, la transmisión impide que los engranes se muevan y por ende el vehículo. Sin embargo, esto no reemplaza el uso del freno de mano o estacionamiento, y no utilizarlo hace que todo el peso del vehículo recaiga únicamente en la caja, lo que puede dañarla.

Las cajas automáticas son cada vez más solicitadas por su comodidad y también porque la diferencia de precio con las opciones manuales ha disminuido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Usar Neutral en bajadas: Tanto en vehículos con transmisión manual, como automática, cambiar a neutral genera pérdida de agarre y tracción, pues se desconecta la transmisión del motor y entonces va suelto. La caja automática está diseñada para permanecer activada siempre, por lo tanto, nunca hay que ponerla en un punto muerto en las bajadas, esto puede ser muy peligroso porque no se tiene control del vehículo.

8. Acelerar al cambiar de Neutral a Drive: Con el objetivo de arrancar rápidamente, es común que algunos conductores aceleren antes de cambiar la palanca de posición, para conseguir un resultado similar al de un auto manual y salir más rápido. Sin embargo, esto no es recomendable debido a que podría desgastarse la turbina de transmisión.