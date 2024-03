Así puedes buscar una canción en YouTube Music con solo tararear

YouTube Music trae una nueva función para brindar una mejor experiencia a aquellos olvidadizos que no recuerdan la letra o ritmo de la canción. (Foto: Europa Press)

YouTube Music, la plataforma de música en streaming, ha dado un paso significativo al introducir una función que pretende transformar la forma en que los usuarios interactúan con su servicio.

Esta nueva característica permite a los usuarios encontrar canciones simplemente tarareando la melodía, algo que hasta hace poco no estaba disponible directamente en YouTube Music, aunque sí en otras aplicaciones de Google, incluida su función de búsqueda y YouTube.

La implementación de esta función ha sido gradual, con algunos usuarios ya disfrutando de la capacidad de buscar canciones tarareando la tonada. Este recurso resulta invaluable para aquellos momentos en que se olvida el título o la letra de una canción, permitiendo una búsqueda intuitiva y directa dentro de la misma plataforma de YouTube Music.

Cómo puedes usar esta nueva función de YouTube Music

Así puedes acceder a esta opción que demora segundos encontrando tu canción. (Foto: captura)

La simplicidad en el uso de esta función es notable, por eso, a continuación te explicamos el paso a paso de como acceder a esta función:

Los interesados pueden acceder a ella pulsando el icono de búsqueda por voz, situado al lado del botón de búsqueda tradicional dentro de la aplicación.

Luego hay que seleccionar la opción de buscar por canción.

Al tararear la melodía, el sistema procesa el audio y, en cuestión de segundos, puede mostrar el nombre de la canción que se busca.

Esta herramienta representa otro paso en la tecnología de reconocimiento de audio. También es un referente de cómo las plataformas de streaming musical están evolucionando para ofrecer servicios más intuitivos y personalizados, respondiendo así a las demandas de un público cada vez más exigente que busca soluciones rápidas y precisas.

Con esta función ya no será necesario recordar el nombre de la canción o la letra sino con un pequeño indicio ya se puede saber. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la función de búsqueda tarareando en YouTube Music se suma a una serie de características diseñadas para optimizar la experiencia de los usuarios, poniendo a su disposición una gama más amplia de opciones de búsqueda y descubrimiento musical.

Qué pasa si no tengo acceso a YouTube Music

La sinergia entre las herramientas de Google es evidente en esta nueva funcionalidad. Los usuarios de YouTube Music que aún no tienen acceso a esta opción pueden encontrar una solución alternativa en la aplicación de búsqueda de Google, disponible tanto para dispositivos Android como iOS.

Los pasos son igualmente sencillos y los resultados son arrojados en cuestión de segundos.

Si no cuentas con YouTube Music en la aplicación de Google también se puede buscar por voz una canción. (Foto: Unsplash)

Ir al buscador de Google.

Oprimir la búsqueda por voz.

Elegir Buscar canción que se logra visualizar en la pantalla.

De acuerdo a lo que recuerdas de la canción hay que cantar o simplemente tararear.

En años recientes, hemos visto cómo esta tecnología ha avanzado, permitiendo no solo el reconocimiento de palabras habladas sino también el de melodías y sonidos no verbales. Esta capacidad de interpretar y responder a la entrada auditiva no lingüística subraya la complejidad alcanzada por la tecnología de reconocimiento de audio.

Qué otras mejoras tiene YouTube para sus usuarios

La aplicación también recientemente implementó una etiqueta para diferenciar los videos hechos con inteligencia artificial con los que no. Esto obliga, en ciertos casos específicos, a los creadores de contenido a revelar el uso de medios alterados o sintéticos en sus videos.

YouTube también trae funciones para identificar videos alterados por inteligencia artificial. (Foto: Europa Press)

Específicamente, YouTube ha enfatizado los tipos de contenido que requieren esta identificación. Aquellos que podrían ser fácilmente malinterpretados por los espectadores como reales, deben ahora llevar una etiqueta transparente en las descripciones de los videos o directamente en el reproductor.

Para los contenidos que abordan temas sensibles, tales como salud, noticias, elecciones o finanzas, YouTube ha decidido implementar una etiqueta más prominente, aumentando así el grado de precaución y crítica entre los espectadores.

Sin embargo, se excluyen aquellos claramente ficticios, animados, con efectos especiales o en los que la inteligencia artificial se utiliza solo como asistencia de producción sin alterar la percepción de la realidad.