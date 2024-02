Juega con tu pareja en el Día de San Valentín: cinco títulos que fortalecerán tu relación

Los videojuegos de la franquicia de Super Mario Bros son una buena alternativa para jugar este San Valentín. (Imagen ilustrativa Infobae)

La celebración de San Valentín, el día que están enfocado al amor y la amistad, ofrece una excelente oportunidad para explorar actividades conjuntas que fortalezcan los vínculos entre parejas. Entre las múltiples opciones de entretenimiento disponibles, los videojuegos cooperativos se erigen como una alternativa innovadora y divertida, capaz de complementar los planes románticos de este día tan especial.

La selección de títulos recomendados abarca géneros y dinámicas variadas, asegurando que cada pareja encuentre un juego que se ajuste a sus intereses y preferencia. Estos videojuegos no sólo buscan ofrecer horas de diversión, sino también fomentar la interacción y la cooperación entre las parejas, demostrando que los desafíos compartidos pueden convertirse en momentos memorables.

Disponibles en diversas consolas, incluyendo Nintendo Switch y PlayStation, los títulos recomendados son accesibles para una amplia audiencia, lo que hace de ellos una opción atractiva para celebrar el amor en este San Valentín. A continuación le presentamos recomendaciones para el Día de los Enamorados.

Los videojuegos presentados están disponibles en las consolas de videojuegos más pouplares del mundo. Imagen Ilustrativa Infobae

Los videojuegos clásicos: buena opción para reforzar una relación de confianza

Las primeras recomendaciones radican en juegos que no requieren mucho conocimiento sobre el mundo gamer, sino mas bien, ganas de vivir una experiencia en pareja satisfactoria. La última entrega de la saga Super Mario Bros permite a las parejas, e incluso a grupos de amigos, compartir la experiencia de juego en un ambiente retador pero siempre divertido.

Super Mario Bros Wonder conserva el encanto y simplicidad de los títulos anteriores, al tiempo que introduce elementos novedosos que enriquecen la jugabilidad, que produce que los jugadores puedan interactuar durante ya sea una tarde, en avanzar en los desafíos que plantea. Este juego está exclusivamente para la consola Nintendo Switch.

Junto a este icóno de videojuegos también está Crash Team Racing Nitro-Fueled, que es una nueva versión de la original, que mantiene aspectos cruciales de la antecesora y ha recibido buenas críticas desde su lanzamiento en 2019. Las parejas pueden disfrutar de la variedad de carreras que dispone este juego y competir por llevarse la popular “Gran Premio”. Está disponible en las consolas PlayStation 4, Xbox One, y Nintendo Switich.

Estos videojuegos no son solo para las relaciones amorosas sino también para los amigos que quieran pasar un momento agradable. (Imagen ilustrativa Infobae)

El baile y la música para divertirse en pareja

Si las carreras de autos o la franquicia de Super Mario Bros pueden sonar poco atractivo y por decisión en pareja la preferencia va más allá por el lado artístico, Let’s Sing 2024 invita a las parejas a competir o cooperar cantando éxitos musicales actuales y clásicos, lo que proporciona una atmósfera festiva y relajada.

Además, para aquellos que disfrutan del movimiento y la música y quieren vivir una especie de pista de baile o karaoke, “Just Dance 2024″ brinda una experiencia única y divertida para relajar la mente durante esta festividad. A través de una amplia selección de canciones populares, acompañadas de coreografías llamativas, las parejas tienen la oportunidad de compartir un momento energético y lleno de risas.

También hay videojuegos que reflejan sentimientos de la cotidianidad. (Foto: EA)

¿Cómo vivir experiencias de vida real?

Si no es interés de la pareja los juegos con temas de ciencia ficción, el videojuego Overcooked! All You Can Eat”, con su frenético ritmo de juego, desafía a las parejas a coordinarse eficazmente para manejar una cocina bajo extrema presión. Este videojuego representa una alegoría divertida de los retos cotidianos que las parejas pueden enfrentar, poniendo a prueba su capacidad de cooperación y adaptación a situaciones inesperadas.

También, está el juego It Takes Two que sumerge a los jugadores en una emotiva aventura centrada en el vínculo de una pareja al borde del divorcio, transformando sus desafíos en una oportunidad para redescubrir el amor y la comprensión mutua. La propuesta de gameplay y la narrativa ha sido diseñada para ser experimentada en modo cooperativo, lo que incentiva la comunicación y el trabajo en equipo.

La selección de videojuegos cooperativos recomendados ofrece una gama de experiencias que no solo promueven la diversión sino que también pueden contribuir a fortalecer los lazos afectivos.