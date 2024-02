¿Cuándo se acaba el mundo según la inteligencia artificial?

El fin del mundo es un escenario que se ha alimentado de varias teoría a lo largo de muchos años. (Imagen ilustrativa Infobae)

El debate sobre el fin del mundo ha sido un tema de especulación y estudio durante siglos. Sin embargo, en los últimos años, la inteligencia artificial ha aportado nuevas perspectivas a esta discusión.

Diversos modelos de IA, alimentados por cantidades masivas de datos, intentan esbozar posibles escenarios futuros basándose en tendencias actuales y pasadas. Estas conclusiones, aunque variadas, arrojan luz sobre cómo y cuándo podría enfrentarse la humanidad a eventos catastróficos globales.

Cabe destacar que las IA no cuenta con consciencia ni criterio propio, por lo que sus enunciados no son más que el cúmulo de datos con los que fueron entradas. Por tanto, sus especulaciones no son la última palabra.

No existe una fecha exacta para que el fin del mundo ocurra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice ChatGPT?

La inteligencia artificial desarrollada por OpenAI comparte cincos puntos de vista en los que se puede abordar la pregunta de cuándo será el fin del mundo.

Perspectiva científica

Los científicos suelen advertir sobre posibles eventos catastróficos basados en la observación de patrones naturales y la proyección de tendencias a largo plazo. Sin embargo, no suelen establecer fechas específicas para el fin del mundo, ya que estos eventos pueden ocurrir en cualquier momento en el futuro lejano.

Visión religiosa

En varias religiones, se encuentran profecías sobre el fin del mundo, pero estas fechas suelen ser interpretadas de manera simbólica y pueden ser objeto de diferentes interpretaciones. Algunos grupos religiosos han intentado predecir fechas específicas, pero estas predicciones rara vez se cumplen.

Teorías de conspiración

Las teorías de conspiración suelen estar basadas en suposiciones y especulaciones, y rara vez proporcionan fechas específicas para el fin del mundo. Estas teorías suelen centrarse en eventos o tendencias actuales y proyectarlas hacia un futuro catastrófico, pero carecen de evidencia científica sólida.

Diversas religiones han propuestos escenarios apocalípticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectiva filosófica

Desde un punto de vista filosófico, el fin del mundo puede ser interpretado como un evento conceptual más que como un evento físico. No hay fechas específicas asociadas con esta perspectiva, ya que implica cambios en la percepción y comprensión humanas que pueden ocurrir en cualquier momento.

Impacto humano

Los científicos y expertos en medio ambiente pueden ofrecer proyecciones sobre cuándo podrían ocurrir ciertos eventos catastróficos, como el cambio climático descontrolado o la degradación ambiental irreversible. No obstante, estas fechas suelen estar sujetas a incertidumbre y pueden variar dependiendo de las acciones que se tomen para abordar dichas problemáticas.

¿Qué perspectivas tiene Gemini de Google?

Recientemente, el chatbot impulsado por inteligencia artificial de Google cambió su nombre a Gemini ya que hasta hace poco se llamaba Bard.

A diferencia de ChatGPT, Gemini comparte cinco escenarios mucho más específicos de cómo y cuándo sería el fin del mundo.

Existen teorías que señalan que el impacto de un asteroide podría ser el fin del mundo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Impacto asteroide

Los científicos estiman que un asteroide del tamaño de la ciudad de Chicxulub, que acabó con los dinosaurios, podría impactar la Tierra cada 100 millones de años. Gemini utiliza como insumo que se han detectado miles de asteroides cercanos a la Tierra, y algunos tienen el potencial de causar daños devastadores. Cabe agregar que no existe una fecha específica para que esto ocurra.

Supervolcán

No hay una fecha específica, pero la última supererupción fue hace 74.000 años. De acuerdo con Gemini, un supervolcán podría liberar miles de veces más energía que la bomba atómica de Hiroshima, creando un invierno volcánico global.

Guerra nuclear

La guerra nuclear podría desencadenar una destrucción masiva y un invierno nuclear, con efectos devastadores para la vida en la Tierra. Una fecha estimada dependería de las decisiones políticas y la escalada de conflictos.

Tanto como ChatGPT y Gemini, acuden al cambio climático como posible del fin del mundo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial

Por curioso que suene, la propia IA señala que en algunos escenarios esta tecnología podría ser la causante del final del mundo. Algunos temen que la IA podría superar la inteligencia humana y tomar el control, creando un escenario apocalíptico, pero es una situación poco probable.

Cambio climático

El cambio climático podría provocar eventos climáticos extremos, escasez de recursos y hambrunas a gran escala, con consecuencias impredecibles.

Para determinar una fecha se tendría que tener en cuenta las acciones que se han tomado para mitigar el calentamiento global.

Es importante recordar que estas son solo algunas perspectivas sobre el fin del mundo. La realidad es que no se puede predecir con exactitud cuándo o cómo ocurrirá.