Glosario de tecnología: qué significa Widget

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Jesús Avilés/Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Widget

Un widget es una pequeña aplicación o programa que usualmente se despliega en los escritorios de un computador o smartphone con la intención de dar fácil acceso a funciones frecuentes.

El uso del widget en la actualidad es muy alto, sobre todo en lo que respecta a los teléfonos inteligentes. Esto último se evidencia en la variedad de widgets que existen actualmente, todos con la intención de facilitar algo.

Estos son algunos ejemplos de widgets de Google disponibles en millones de teléfonos inteligentes. (Andro4all)

Origen del término widget

Se conoce que widget es una palabra compuesta. Es decir, nace de la unión de dos términos del idioma inglés como lo son “Window” y “Gadget”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe saber que el widget puede definirse como dispositivo de ventana (Si se tratase de una forma muy literal).

Tipos de widget

Al tratarse de un recurso tan utilizado actualmente, es notable pensar que existan varios tipos de widget según el entorno donde cumplan su labor. A continuación hay algunos tipos:

Widgets para celulares. Este es quizás el tipo más conocido gracias al auge de los teléfonos inteligentes.

Widgets de escritorio. A pesar de que los widgets para móviles están en auge, los que están especializados en computadoras son los que tienen mucho más tiempo. En este caso, un buen ejemplo son las aplicaciones para el reloj, tiempo, entre otros.

Web Widgets. En este caso, son partes de un código que se integran y se ejecutan directamente en una página web.

Físicos. Finalmente, están los widgets físicos. Estos son mecanismos que tienen las funciones que normalmente estarían en un widget de escritorio (Alarmas, medidor de temperatura, entre otros).

Ejemplo de widgets en un iPhone. (APPerlas)

Características de los widgets

Se destacan por facilitar las distintas tareas que se puedan hacer en el smartphone, computador o página web donde esté; su configuración es sencilla, en especial si se compara con otros aspectos como el diseño u otros; permite que el entorno donde esté el widget sea más propenso a recibir visitas o compras y por lo general su distribución es gratuita en internet.

Uso de los widgets

A continuación están algunos de los usos que se les dan en la vida cotidiana:

Información rápida. Este es quizás el punto más importante, y es que representa muy bien el concepto. Su facilidad de acceso a la información es vital en cosas como relojes, calendarios, noticias, entre otros.

Cálculos. También funciona a nivel matemático, pudiendo ejecutar cálculos específicos. También incluye conversiones.

Noticias. En este caso, se hace referencia al widget que es capaz de llevar a los usuarios noticias de páginas webs o portales grandes.

Juegos. Los widgets de juegos proporcionan el entretenimiento, buscando llevar al usuario sin complicaciones.

Televisión, cine, música. Este tipo de aplicación normalmente otorga al usuario información como películas o canciones nuevas.

Status. Estos widgets están para informar al usuario acerca del estado del móvil o computadora que esté utilizando.

La tecnología en la vida diaria

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.