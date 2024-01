“¿Estamos saliendo con el mismo tipo?”, el polémico grupo en Facebook de mujeres donde denuncian a los hombres

Demandante en Chicago enfrenta a grupo de Facebook por, presuntamente, invadir su privacidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un hombre que vive en Chicago ha iniciado una demanda legal contra 27 mujeres, un hombre y Facebook. El motivo de esta acción es que, según él, estas personas han hecho comentarios dañinos sobre sus experiencias al salir con él en un grupo de Facebook que tiene por nombre “¿Estamos saliendo con el mismo chico?”.

Te puede interesar: Instagram y Facebook ocultan temas de suicidio y trastornos alimentarios a los adolescentes

El hombre en cuestión, Nikko D’Ambrosio, presentó formalmente su queja ante un tribunal federal en Illinois. En el documento, D’Ambrosio alegó que ha sido víctima de varios actos perjudiciales.

Entre ellos está la difamación, que se refiere a difundir declaraciones falsas que pueden dañar la reputación de una persona; el doxxing, que es cuando se revela en público información privada sobre alguien, usualmente con malas intenciones; y la invasión de la privacidad, que ocurre cuando se interfiere en la vida privada de una persona sin su consentimiento.

La firma de abogados que representa al demandante dice que está buscando a más personas que se encuentren en la misma situación. (Imagen ilustrativa Infobae)

D’Ambrosio solicita una indemnización superior a los 75.000 dólares y medidas cautelares para impedir que los acusados sigan publicando declaraciones sobre él.

“¿Estamos saliendo con el mismo tipo?” el grupo viral

El grupo de Facebook es parte de una serie de grupos que llevan por nombre “¿Estamos saliendo con el mismo?”. Estos espacios están diseñados para que los usuarios puedan compartir sus experiencias negativas al salir con hombres en sus zonas.

Te puede interesar: ¿Recuerdan a Mark Zuckerberg el creador de Facebook? esta es su nueva vida

Hay subgrupos específicos para varias ciudades grandes de Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con la denuncia, “Are We Dating the Same” se definió en el pasado como un grupo para identificar señales de alarma y proteger a las mujeres de hombres perjudiciales.

Sin embargo, el grupo de Chicago, que tiene más de 80.000 miembros, ha cambiado su descripción y ahora se enfoca en “proteger a las mujeres sin emitir juicios sobre los hombres”.

Dentro de la demanda, se incluyen divisiones de la empresa Meta por permitir contenidos que vulneran la imagen personal para beneficio económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Este grupo es un lugar para que las mujeres protejan, apoyen y empoderen a otras mujeres”, afirman las descripciones del grupo de Chicago y de otros grupos oficiales de la misma red.

Te puede interesar: Paso a paso para denunciar racismo, homofobia y más casos en Facebook

D’Ambrosio interpuso la demanda argumentando que miles de hombres han sido mencionados de forma negativa en el grupo, algunos incluso sin saber que estaban siendo criticados, y señaló que no se verifica la veracidad de lo que se dice.

Según la demanda, D’Ambrosio tuvo un encuentro consensuado con una mujer que luego compartió una foto suya en el grupo, resultando en comentarios de otras mujeres que lo calificaron de “psicópata” y “muy pegajoso”. Una de ellas lo acusó de engañarla.

El hombre alega que todo esto le causó vergüenza, sufrimiento emocional, daños a su imagen y una pérdida de dinero que no especificó.

Así como el grupo de Chicago, hay varios en diversas ciudades de Estados Unidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La demanda incluye entre los acusados a distintas áreas de la empresa Meta, alegando que la compañía obtendría ganancias de la publicidad en páginas que contienen contenidos que son difamatorios y que invaden la privacidad.

Un GoFundMe organizado por Paola Sánchez, fundadora de AWDTS, buscaba fondos para desarrollar una aplicación y ayudar a los administradores de los grupos de Facebook.

Estos grupos suman 3,5 millones de miembros y son administrados por 600 moderadores. Han recibido críticas, tanto de hombres como de mujeres, por la dificultad para confirmar la veracidad de las afirmaciones sobre las personas y porque podrían exponer a peligro a víctimas de abuso.

El alcance de los grupos especializados en experiencias de citas negativas asciende a millones, pero con críticas por faltar al control de afirmaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

La popularidad de los grupos muestra que hay preocupación por la seguridad en las citas a través de internet. Un estudio de ProPublica de 2019 reveló que el 31 por ciento de las mujeres han sufrido agresiones sexuales o violaciones por personas conocidas en sitios de citas.

La firma de abogados Trent Law Firm, que representa a D’Ambrosio, indicó a 404 Media que están buscando a “víctimas en situaciones similares”.

“Trent Law Firm cree firmemente que la evidencia demostrará que nuestro cliente es víctima de un ataque sistemático contra su reputación con el único propósito de enriquecimiento monetario”, expresó un representante de la firma.