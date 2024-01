Qué relojes Galaxy Watch son compatibles con iPhone

Las funciones de seguimiento de salud del Galaxy Watch Active siguen siendo plenamente funcionales para usuarios de iPhone. (Samsung)

Para los aficionados a la tecnología que usan iPhone y están pensando en comprar un reloj inteligente Samsung, la cuestión de la compatibilidad es relevante.

Te puede interesar: Si tienes este celular, desde febrero ya no tendrás WhatsApp

El mercado oferta diversas alternativas de estos dispositivos, siendo Apple Watch y la serie Galaxy Watch de Samsung los más destacados. Inicialmente, algunos modelos permitían cierta interoperabilidad más allá de su ecosistema principal.

Sin embargo, esta facilidad para usarlos entre distintos sistemas ha ido variando recientemente.

Compatibilidad de relojes Samsung con un iPhone

Los relojes Samsung Galaxy han perdido la compatibilidad con iPhone e iOS a partir de las versiones Galaxy Watch 4, 5 y 6. Esto significa que en concreto los siguientes modelos no funcionan con celulares Apple:

Usuarios que busquen interoperabilidad en relojes inteligentes deben considerar las limitaciones recientes entre Samsung Galaxy Watch y dispositivos Apple. Samsung/dpa

- Galaxy Watch 4 y 4 Classic

Te puede interesar: Curiosidades del CES 2024: teclado para iPhone, una cabeza con IA y mucho más

- Galaxy Watch 5 y 5 Pro

- Galaxy Watch 6 y 6 Classic

Te puede interesar: Cómo localizar uno de los AirPods desde el iPhone

- Galaxy Watch 7 y 7 Classic, el cual será lanzado próximamente.

Por otro lado, los modelos de Galaxy Watch que si funcionan con iPhone son:

- Galaxy Watch: lanzado el 24 de agosto de 2018.

- Galaxy Watch Active: este dispositivo está en el mercado desde el 8 de marzo de 2019.

- Galaxy Watch Active 2: el cual se lanzó en septiembre de 2019.

- Galaxy Watch 3: lanzado el 6 de agosto de 2020.

Cuáles son los problemas de compatibilidad

El Galaxy Watch Active se presenta como una solución para aficionados a la tecnología con iPhone, manteniendo la compatibilidad con iOS.(Apple)

En el pasado, los relojes Samsung se podían conectar con dispostivos iPhone usando la app Galaxy Wearable de la App Store. No obstante, con los nuevos modelos de Galaxy Watch, la compatibilidad ha disminuido y se recomienda evitar su uso conjunto.

Es posible que funciones esenciales como las notificaciones, alertas de llamadas o el monitoreo de la salud no funcionen correctamente en los modelos más recientes. Además, es poco probable que se puedan responder mensajes o usar algunas aplicaciones.

Es importante mencionar que las actualizaciones de software del reloj suelen ser más fluidas cuando se utiliza con dispositivos Samsung.

A diferencia de modelos anteriores, Galaxy Watch 6 no ofrece compatibilidad con iPhone debido a limitaciones de operatividad. La integración con Wear OS 4 y One UI Watch 5 de Samsung en el Galaxy Watch 6, no es compatible con el sistema operativo iOS.

Los relojes inteligentes Samsung muestran problemas al sincronizarse con iPhone, afectando el desempeño de notificaciones y aplicaciones. (Samsung)

Respecto al Galaxy Watch 5 y Watch 4, estos también presentan funcionalidad limitada o inexistente con dispositivos iOS, por lo que no se aconseja intentar su emparejamiento. Tanto Samsung como Apple están reforzando la exclusividad de sus productos en sus respectivas plataformas, lo que dificulta su uso conjunto.

Los modelos previos al Galaxy Watch 6, como Galaxy Watch 3 de Samsung, eran compatibles con iPhone. Los usuarios podían vincular estos relojes con un dispositivo iOS simplemente descargando la aplicación Samsung Galaxy Watch (Gear S) de la App Store.

El procedimiento era simple: buscar y descargar la aplicación mencionada y seguir los pasos indicados en la pantalla para sincronizar el reloj con iPhone.

Cómo mejorar la compatibilidad

Aunque los relojes inteligentes Galaxy Watch está orientado principalmente a dispositivos Android, su uso con un iPhone no implica la pérdida total de sus funcionalidades.

- Notificaciones: es posible recibir y contestar notificaciones desde el reloj.

Al conectarse con iPhone, el Galaxy Watch revela una experiencia de usuario restringida en términos de personalización. (Apple)

- Seguimiento de salud: las capacidades de monitoreo de salud del Galaxy Watch se mantienen plenamente operativas con iOS.

Algunos Galaxy Watch cuenta con compatibilidad para dispositivos que operan con iOS, pero es fundamental reconocer ciertas limitaciones relevantes en este emparejamiento:

1. Ecosistema de aplicaciones limitado: no todas las aplicaciones que se encuentran en la tienda Galaxy Store serán compatibles o podrán usarse en dispositivos con sistema operativo iOS, lo que podría restringir algunas funciones del reloj.

2. Personalización restringida: cuando se conecta un Galaxy Watch de modelos avanzados con un iPhone, los usuarios pueden notar que algunas opciones para personalizar la experiencia del reloj no están disponibles.