Artifact, la aplicación de noticias creada por los cofundadores de Instagram, cerrará

La aplicación de noticias que recomendaba contenido con IA no logró suficiente tracción en el mercado. (Google Play)

“Hemos tomado la decisión de cerrar las operaciones de Artifact”, así inicia el comunicado que la aplicación publico hace poco. Consistía en una plataforma de noticias creada por los cofundadores de Instagram, Kevin Systrom y Mike Krieger.

La aplicación usaba inteligencia artificial para recomendar noticias que podrían interesar a los usuarios, pero al parecer no consiguió suficiente popularidad como para que los responsables de Artifact siguieran desarrollándola.

Cabe agregar que esta aplicación estaba a pocos días de cumplir su primer aniversario en las tiendas de aplicaciones, dado que se lanzó el 31 de enero de 2023.

“Hemos creado algo que a un grupo central de usuarios le encanta, pero hemos llegado a la conclusión de que la oportunidad de mercado no es lo suficientemente grande como para justificar una inversión continua de esta manera”, expresó la empresa.

Debido al cierre anunciado, desde hoy Artifact restringe interacciones y prepara el cese de servicio a finales de febrero. (App Store)

La aplicación ha comenzado a fallar el día de hoy. Los usuarios ya no pueden añadir nuevos comentarios o publicar contenido, y Artifact solo les permitirá leer noticias “hasta finales de febrero”.

Desde que se lanzó a finales de enero de 2023, Artifact ha añadido muchas funciones nuevas, como resúmenes de noticias hechos por inteligencia artificial, la posibilidad de comentar en los artículos y marcar aquellos que son solo clickbait para luego cambiarlos con ayuda de IA.

En la actualidad, Artifact no solo mostraba noticias, sino que también permitía compartir enlaces de información interesantes de internet. No obstante, Systrom mencionó que funciones como los comentarios y las publicaciones necesitan bastante control y supervisión, y que no tienen suficiente personal para manejarlo.

No obstante, el cofundador de Instagram señaló que se sentía “orgulloso” de su equipo conformado por ocho personas.

(Artifact)

“Por ejemplo, nuestra aplicación fue nombrada recientemente la aplicación esencial diaria del año por Google Play Store. He tenido el placer de trabajar con algunos de los ingenieros y diseñadores más talentosos a través de esta empresa y merecen un inmenso respeto y crédito”, dijo Systrom.

Asimismo, aprovechó para reflexionar sobre el rol de la IA en la actualidad. “Mi esperanza es que la tecnología pueda encontrar formas de preservar, apoyar y hacer crecer estas instituciones y que estas instituciones (editoriales y medios) encuentren formas de aprovechar la escala que cosas como la IA pueden proporcionar”.

“Estoy seguro de que hay mentes brillantes trabajando en ideas que seguirán sorprendiéndonos y deleitándonos en todos estos ámbitos”, concluyó.

Kevin Systrom comparte su visión sobre el futuro y el potencial de la IA en el ámbito editorial y de medios. (LinkedIn)

El recorrido de Systrom y Krieger

Kevin Systrom es uno de los cofundadores de Instagram, la conocida red social de compartición de fotos y vídeos. Junto con Mike Krieger, lanzó la aplicación en 2010, y desde entonces, Instagram se ha convertido en una de las plataformas sociales más populares a nivel mundial.

Systrom ocupó el cargo de CEO de la compañía hasta 2018, año en el que él y Krieger anunciaron su salida de Instagram, luego de que la empresa fuera adquirida por Facebook.

Después de fundar Instagram, se desempeñaron en roles clave para el desarrollo y crecimiento de la plataforma.

Después de su exitoso paso por Instagram, Systrom y Krieger se dedicaron a explorar las posibilidades de la inteligencia artificial en la noticias. (LinkedIn)

Systrom, como CEO, fue la cara pública de la compañía, supervisando la visión estratégica y la dirección general del producto. Krieger, por su parte, centró su labor en el aspecto técnico como director de tecnología (CTO), liderando el equipo de ingenieros en el desarrollo de las funcionalidades técnicas y manteniendo la estabilidad y la escalabilidad de la plataforma a medida que su base de usuarios crecía exponencialmente.

Asimismo, colaboraron en la transición y la integración de Instagram después de su adquisición por parte de Facebook en 2012.

Según el perfil de LinkedIn de Krieger ocupó el cargo de CTO de Artifact desde 2021, lo que sugiere que a penas ambos dejaron Instagram, se dedicaron al desarrollo de la plataforma de noticias impulsada por IA.