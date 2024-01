Los libros recomendados por Bill Gates para ser un mejor líder

Para el magnate y también filántropo, la lectura sigue siendo la forma principal de aprender cosas nuevas y de poner a prueba su comprensión. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Bill Gates es reconocido en todo el mundo por ser uno de los pioneros de la era de la computación, además de ser una de las voces más escuchadas en materia de innovación tecnológica. Pero estas son solo algunas de las cualidades que destacan al fundador de Microsoft, quien también destaca por ser un gran lector.

Durante una entrevista, el magnate y también filántropo aseguró que la lectura sigue siendo la forma principal de aprender cosas nuevas y de poner a prueba su comprensión, incluso afirmando que lee aproximadamente 50 libros al año.

Muchos de los nuevos conocimientos que adquiere el estadounidense son consignados en su blog personal, Gates Notes, un espacio muy popular y que se ha convertido en un referente para la industria editorial.

El empresario tiene preferencias que son amplias y variadas, aunque esto no impide que tenga algunos temas que le llaman especialmente la atención, como los relacionados con el desarrollo, la pobreza, las enfermedades y la educación.

Sin embargo, su fuerte son los libros de negocios, resaltando los de liderazgo y gestión, para potenciar la creatividad y mejorar el camino al éxito.

Y para este ámbito, estas son las principales recomendaciones realizadas por el magnate:

Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs - John Doerr

Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs. (John Doerr)

El sistema de Objetivos y Resultados Clave (OKRs) se presenta como una herramienta transformadora en el libro “Measure What Matters”, escrito por el inversionista de riesgo John Doerr.

Autor que detalla cómo potencias de la tecnología como Intel y Google han logrado un crecimiento significativo aplicando esta metodología. Además, Bill Gates ha sugerido la obra, indicando su valor para aquellos que buscan mejorar sus habilidades de administración.

En el contexto empresarial actual, la metodología de OKRs es destacada por su capacidad de enfocar y coordinar esfuerzos para impulsar el rendimiento organizacional.

How Children Succeed: Grit, Curiosity, and the Hidden Power of Character - Paul Tough

How Children Succeed: Grit, Curiosity, and the Hidden Power of Character. (Paul Tough)

Paul Tough explora en su obra “How Children Succeed: Grit, Curiosity, and the Hidden Power of Character”, la razón detrás del éxito y fracaso de los niños en la sociedad.

Según el escritor, las habilidades relacionadas con el carácter, tales como la perseverancia, la curiosidad, el optimismo y el autocontrol son fundamentales para el triunfo en la vida, por encima de otras capacidades intelectuales.

Este libro fue especialmente recomendado por Gates como parte de su selección de lecturas veraniegas.

The Myth of the Strong Leader - Archie Brown

The Myth of the Strong Leader. (Archie Brown)

El análisis sobre el concepto de liderazgo fue objeto de nueva interpretación por parte de Archie Brown, eminente profesor de política de la Universidad de Oxford.

En su obra “The Myth of the Strong Leader”, Brown arroja luz sobre la falsa noción de que los líderes que ejercen un control absoluto y conducen exclusivamente la toma de decisiones son los más eficaces.

Contrario a la creencia popular, el autor sugiere que la colaboración y la capacidad de trabajar conjuntamente con colegas y adversarios, definen el liderazgo efectivo.

Esta perspectiva se sustenta en un estudio meticuloso que repasa los éxitos y fracasos de mandatarios del siglo XX.

The Art of Being Unreasonable: Lessons in Unconventional Thinking - Eli Broad

The Art of Being Unreasonable: Lessons in Unconventional Thinking. (Eli Broad)

El autor Eli Broad acuñó el concepto «pensamiento irracional» cuando construyó dos compañías Fortune 500, con el fin de acumular participación de miles de millones de personas y así usar su riqueza para crear un nuevo enfoque sobre la filantropía.

El libro comparte los principios “irracionales”, desde la negociación hasta la toma de riesgos, desde la inversión hasta la contratación.

Mindset: The New Psychology of Success - Carol Dweck

Mindset: The New Psychology of Success. (Carol Dweck)

La psicóloga Carol Dweck, de la Universidad de Stanford, muestra en este texto cómo el éxito en casi todas las áreas de actividad humana puede verse afectado de forma dramática por la forma en que pensamos acerca de las habilidades y talentos.

En su blog, Gates aseguró que se cree erróneamente en que las capacidades se derivan del ADN y el destino, en lugar de práctica y perseverancia, entonces se emplea un pensamiento lo que Dweck llama una ‘mentalidad fija’ en lugar de una ‘mentalidad de crecimiento’.

Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation - Tim Brown

Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. (Tim Brown)

“Pensamiento de diseño” se consolida como un método de innovación, según Tim Brown en su libro “Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation”.

La obra, incluida entre las recomendaciones de Bill Gates, destaca por sun enfoque centrado en el ser humano para resolver problemas y promover la creatividad en personas y organizaciones.