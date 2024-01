Steam dejará de funcionar en algunos computadores, esta es la lista

Steam anunció que ya no lanzará actualizaciones para Windows 7 y 8 por motivos de seguridad. (Valve)

Steam ha anunciado cambios en la plataforma que afectarán a un grupo de usuarios tanto en Windows como en macOS, ya que la tienda de videojuegos dejará de dar soporte para algunas versiones de estos sistemas operativos.

El motivo de esta decisión se debe a que “las funciones principales de Steam dependen de una versión integrada de Google Chrome”, que ya no funciona en algunas versiones de los sistemas operativos. Además, las futuras versiones de la plataforma requerirán actualizaciones de seguridad que ya no estarán presentes en estos computadores.

Computadores Windows sin Steam

Los dispositivos afectados por esta decisión serán todos aquellos que aún usen Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1, por lo que desde el 1 de enero la tienda dejó de funcionar y ya no ofrecerá soporte.

La preocupación principal de Steam radica en la vulnerabilidad de estos sistemas al no recibir actualizaciones de seguridad, dejándolos susceptibles a malware y exploits. Aunque la tienda y los juegos podrían seguir funcionando temporalmente, Valve no garantiza su funcionamiento continuo en estas versiones de Windows ya no soportadas.

La tienda de videojuegos considera que es un riesgo de seguridad para los usuarios jugar en Windows 7 y 8.

Computadores Mac sin Steam

La medida tomada en Windows se replicará en macOS. Por lo que la plataforma dejará de dar soporte para las versiones macOS 10.13 High Sierra y macOS 10.14 Mojave. Aunque la diferencia será que la finalización del soporte iniciará el 15 de febrero de 2024.

Al igual que en el caso del sistema operativo de Microsoft, la razón principal es la falta de actualizaciones para la versión embebida de Google Chrome en estas versiones más antiguas de macOS.

Aunque en teoría los usuarios podrían acceder a su biblioteca de juegos, la mayoría de juegos antiguos ya no se podrán ejecutar en los sistemas operativos mencionados de Mac. Esto se debe a la decisión de Apple de dejar de admitir aplicaciones de 32 bits en macOS 10.15, dejando inhabilitados a una larga lista de juegos que no se actualizaron a versiones de 64 bits.

Por ejemplo, Valve, dueña de Steam, informó que títulos como Half-Life 2, Team Fortress 2, Left 4 Dead 2, Portal y Portal 2, no han sido actualizados para ser compatibles con macOS de 64 bits. Además, otros títulos icónicos como la serie Grand Theft Auto, Civilization VI, BioShock Infinite y SimCity 4 en sus versiones de Steam tampoco serán accesibles en sistemas macOS más antiguos.

Steam anunció que ya no lanzará actualizaciones para macOS 10.13 y macOS 10.14 por motivos de seguridad. (dpa)

Los títulos más jugados en Steam en 2023

La tienda de Valve reveló su listado con lo mejor de 2023, dividido en varias categorías y dentro de cada una hay varias divisiones: juegos de nivel Platino, de nivel Oro, de nivel Plata y de nivel Bronce, aunque dentro de cada división no hay un orden especifico del listado.

La primera categoría es: Los mejores juegos del año, medidos por sus ingresos brutos, incluye títulos que no fueron lanzados este año, pero que sí les fue bien en cuanto a ventas en este 2023. Los títulos que integran el nivel Platino son Apex Legends, Baldur’s Gate 3, Starfield, Hogwarts Legacy, Lost Ark, Cyberpunk 2077, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Destiny 2, Counter-Strike 2, Sons of the Forest, y Call of Duty: Modern Warfare II, Modern Warfare III y Warzone.

Por otro lado, la segunda división es Los mejores lanzamientos del año, que mide los ingresos de los títulos que llegaron en 2023 y allí están: Street Fighter 6, Starfield, Cities: Skylines II, Remnant II, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Payday 3, Resident Evil 4 Remake, Star Wars Jedi: Survivor, EA Sports FC 24, Hogwarts Legacy, Sons of the Forest, y Baldur’s Gate 3.

Finalmente, la tercera categoría es Los juegos más populares del año según el número máximo de jugadores simultáneos. Este nivel incluye títulos que llegaron a tener más 300.000 jugadores en simultáneo, y los títulos ganadores fueron Goose Goose Duck, Sons of the Forest, Hogwarts Legacy, PUBG: Battlegrounds, Counter-Strike 2, Baldur’s Gate 3, Destiny 2, Apex Legends, Dota 2, Starfield, y Lost Ark.