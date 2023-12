Siete consejos para evitar tanta dependencia al celular

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los celulares están diseñados para captar nuestra atención. A través de notificaciones, las aplicaciones están constantemente invitándonos a ingresar a ellas para ver un mensaje nuevo o algún contenido sugerido. Este contexto y la necesidad de estar conectados por trabajo o estudio nos lleva a usar el teléfono continuamente.

Sin embargo, hay que reconocer que este hábito puede llevar a situaciones negativas en nuestra vida, como aléjanos socialmente de las personas que tenemos cerca o causando problemas de salud en nuestras manos y ojos.

Según un estudio realizado por el Hospital Infantil C.S. Mott, de Estados Unidos, más de la mitad de los padres han expresado el deseo de reducir el tiempo que pasan en sus teléfonos, especialmente en fechas especiales y en reuniones familiares.

En un artículo para Mashable, la pediatra Jenny Radesky del Centro de Excelencia en Redes Sociales y Salud Mental Juvenil de la Academia Estadounidense de Pediatría, entrega una serie de siete estrategias para ayudar a los padres a disminuir la dependencia al teléfono y estar más presentes en la vida de sus hijos, siendo un ejemplo para que ellos no continúen con esa práctica.

Reflexionar sobre el uso del teléfono

La multitarea es común entre padres, pero es importante evaluar si algunas actividades en el teléfono podrían esperar. Reconocer cómo y por qué utilizamos el dispositivo es esencial para tomar medidas efectivas.

El tiempo con nuestros hijos es exigente y si al mismo tiempo lo mezclamos con el uso innecesario del celular, podemos entrar en situaciones que se salgan de control. Lo importante es elaborar un plan para el momento en que se usa el teléfono, descansar y enfocarnos en cómo nos hacen sentir los momentos que pasamos al frente de la pantalla.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Establecer metas alcanzables

Definir objetivos realistas es clave. No todos los padres podrán reducir su tiempo de pantalla en la misma medida y no alcanzar metas puede ser frustrante, por eso no es necesario decir de un día para otro que vamos a dejar de usar el celular mientras estamos con nuestros hijos, sino lo más conveniente sería fijar un horario y detectar cuándo es urgente responder un mensaje y cuando no lo es.

También es clave adaptar los cambios a la personalidad y rutina diaria a esas metas, porque todos tenemos necesidades diferentes.

Encontrar alternativas gratificantes

Reducir el tiempo en el teléfono no debe significar aburrimiento. En su lugar hay que buscar actividades satisfactorias para remplazar ese tiempo, como ejercitarse, leer con tus hijos o simplemente dar un paseo al aire libre.

Es importante considerar qué nos hace sentir que tuvimos un día productivo, porque no siempre cumplir con exigencia las labores es suficiente y hay otras actividades que nos pueden hacer sentir mayor satisfacción.

Aprovechar las herramientas de control del tiempo de pantalla

Hoy muchos celulares cuentan con opciones para limitar el uso del celular. Una de ellas es activar el modo No molestar, que evita el ingreso de notificaciones o llamadas.

También es posible ver el tiempo de uso de aplicaciones y asignar periodos de uso. Eso evitará que nos perdamos en el tiempo en una sola plataforma y tengamos un día más ordenado.

Mujer concentrada mirando la pantalla de su celular, aparentemente reflexionando sobre un mensaje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crear barreras físicas

Puede ser útil tomar medidas más fuertes como poner obstáculos entre nosotros y el celular, como dejarlo en otra habitación o apagarlo, puede reducir la tentación de utilizarlo constantemente y fomentar una paternidad más consciente.

Transforma la reducción del tiempo de pantalla en un juego

Establecer desafíos divertidos con amigos o familiares puede brindar un incentivo adicional para cumplir con los objetivos, y así recompensarte con actividades agradables y enriquecedoras. Para eso será necesario crear un sistema en el que al cumplir cierta meta recibamos cierto beneficio. Seguro eso ayudará a que el proceso sea más divertido.

Priorizar estar presente para los hijos

Ser transparente sobre la disponibilidad y estar atento a los momentos clave en la vida de nuestros hijos es fundamental. Para eso hay que explicarles a ellos que además de nuestro deber como padres, también tenemos responsabilidades en el trabajo o estudio y que por eso necesitamos espacios para estar en el celular.

Eso también ayudará a crear una conexión con ellos, para que entiendan que no los estamos dejando de lado, sino que hay otras prioridades.

Pero al mismo tiempo debe suceder lo mismo con el trabajo y el estudio, que aunque son labores necesarias, no pueden estar presentes todo el tiempo y nuestros hijos son prioridad. Cada actividad tiene su espacio y momento.