Estas son las canciones favoritas de Bill Gates en 2023, así luce su Spotify Wrapped

El empresario escuchó soul, R&B y pop, principalmente. REUTERS/Stephanie Lecocq

Incluso la fiebre del Spotify Wrapped contagia a importantes empresarios de la industria tecnológica. Tal es el caso de Bill Gates, quien hace poco compartió en Instagram su resumen musical del 2023.

Spotify Wrapped es una función anual de la plataforma de streaming de música Spotify que ofrece a los usuarios un resumen personalizado de su actividad de escucha a lo largo del año.

Este informe incluye estadísticas como las canciones, artistas y géneros más escuchados por el usuario, y a veces presenta datos curiosos, como el número total de minutos escuchados en el año.

Las tres canciones favoritas de Gates en el año son una muestra de su gusto por la música R&B, soul y pop, dado que estas fueron:

1. ‘Stand by Me’ de Ben E. King

2. ‘Ain’t no sunshine’ de Bill Withers

3. ‘I guess that’s why they call it the blues’ de Elton John

La playlist está conformada por 43 canciones. (infobae)

Qué escuchó el magnate en 2023

Bill Gates se ha declarado una gran seguidor de Brasil en varias ocasiones. “Lo visité por primera vez en 1995, cuando Microsoft estaba desarrollando nuestras operaciones allí, incluido el trabajo con uno de los bancos nacionales para lanzar la banca desde casa”, dijo el ejecutivo en su página web.

“Y algunos de mis viajes familiares favoritos han sido al Amazonas, cuyo río, cuenca y selva tropical surgen a menudo durante las conversaciones sobre el cambio climático”, añadió.

Incluso, la afición por el país sudamericano se refleja en su Spotify Wrapped ya que la cuarta canción que más escuchó en el año fue ‘Brazilian Soul’ de The Knocks y Sofi Tukker, tema que fusiona los géneros del dance y bossa nova, música popular brasileña derivada del samba y con una fuerte influencia del jazz.

Gates es gran seguidor de la cultura brasilera. REUTERS/Stephanie Lecocq

El top diez continúa de la siguiente manera:

5. ‘Yala’ de Oumou Sangaré

6. ‘Feels this good’ de Jon Mero y LONIS

7. ‘Shoo-Be-Doo-Be-Doo-Da-Day’ de Stevie Wonder

8. ‘Shallow’ de Lady Gaga y Bradley Cooper

9. ‘Let Her Go’ de Passenger

10. ‘There’s a World’ de Sufja Stevens

En el puesto número 11 se encuentra una canción de Dolly Parton llamada ‘World on Fire’. No obstante, llama la atención la doceava posición pues corresponde a ‘Cruel Summer’ de Taylor Swift. Estoy quiere decir que Gates contribuyó en las 1.502.433.085 reproducciones de la canción de Swift, la cual fue una de las más escuchadas en 2023 a nivel global en Spotify.

La cantante también fue seleccionado con la Persona del Año en la revista Time. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Libros recomendados por Gates en 2023

“Al final del año, siempre es divertido recordar algunos de los mejores libros que leí”, señaló Gates, haciendo énfasis en tres obras que consideró “profundamente informativas y bien escritas”.

Gates seleccionó tres libros que invitan a la reflexión sobre la modernidad desde las perspectivas de la salud, cambio climático e innovación.

La primera recomendación corresponde a la obra ‘La canción de la célula’ de Siddhartha Mukherjee. Este texto explora el mundo de la medicina regenerativa y la biología celular a través de distintos casos e historias.

“Todos nos enfermaremos en algún momento. Todos tendremos seres queridos que se enfermarán. Para comprender lo que sucede en esos momentos y sentirse optimista de que las cosas mejorarán, es útil saber algo sobre las células, los componentes básicos de la vida”, explicó Gates.

En años anteriores, había recomendado más libros. Sin embargo, en 2023, se limitó a tres. (Gates Notes)

En la lista sigue ‘No es el fin del mundo’ de Hannah Ritchie, libro que Gates recomienda para quienes deseen tener una conversación informada sobre el cambio climático.

El empresario contó que Ritchie como muchos activistas medioambientales, que estaba “viviendo el período más trágico de la humanidad”. Pero cuando empezó a mirar los datos, se dio cuenta de que ese no es el caso.

Las cosas están mal y peor que en el pasado lejano, pero prácticamente en todos los aspectos están mejorando. Ritchie ahora es investigadora principal en Our World in Data, y en su libro, utiliza datos para contar una “historia que contradice los escenarios apocalípticos sobre el clima y otros temas ambientales sin pasar por alto los desafíos”.

El último libro que sugiere Gates es ‘Invención e Innovación’ de Vaclav Smil. “¿Estamos viviendo en la era más innovadora de la historia de la humanidad? Mucha gente diría lo mismo, pero Smil sostiene lo contrario”, dijo el magnate para describir la obra.