Esto es lo que no debes publicar en redes sociales durante Navidad y Año Nuevo

Los usuarios deben evitar compartir información personal y exponer a sus hijos en medio de las fiestas. (Unsplash)

Aunque las redes sociales sean un espacio en el que podemos compartir casi cualquier tipo de contenido, en realidad, cada vez que queramos subir algo a Instagram, Facebook, X o TikTok debemos pensar muy bien si esa foto o comentario va a ser favorable o si, por el contrario, podría tener un efecto negativo, especialmente en época de vacaciones, Navidad y Año Nuevo.

En este tipo de plataformas normalmente tenemos amigos y personas cercanas que nos siguen, pero cuando subimos un contenido a la red su alcance va a ser mundial y mucha más gente lo puede ver.

Así que para no tener problemas de seguridad física y digital, dejamos una serie de recomendaciones para evitar publicaciones que nos pongan en riesgo.

Decir que estamos de vacaciones

Es habitual que por esta época del año muchas personas salgan de vacaciones o visiten familiares en otras ciudades o países. Lo que implica dejar nuestra casa sola, algo que para muchos delincuentes es una oportunidad de entrar a robar nuestras pertenencias.

Lo aconsejable es evitar este tipo de publicaciones y, en caso de hacerlas, activar las configuraciones de privacidad que eviten que personas que no nos siguen puedan ver el contenido.

Junto a este tipo de contenidos también es aconsejable no compartir nuestra ubicación en tiempo real, porque no solo alerta a otros de que no estamos en casa, sino que puede ser un riesgo para nuestra privacidad.

Fotos de nuestros hijos

Aunque muchos quieran mostrar los regalos que sus hijos han recibo en Navidad y lo felices que ellos están, siempre es recomendable minimizar este tipo de publicaciones para no poner en riesgo la seguridad de los menores.

A pesar de que nuestra foto pueda ser inofensiva, en internet hay delincuentes que lo ven como una oportunidad para crear otros contenidos obscenos y compartirlos o venderlos.

La recomendación es evitar estas publicaciones y guardar la foto del recuerdo en espacios seguros para no exponer a los menores. En caso de querer compartir algo de este estilo, lo mejor es activar las opciones de privacidad y limitar su alcance.

Fotos de nuestra casa

La decoración navideña es una tradición y para muchas personas es un orgullo hacer que su casa luzca única y bien organizada. Después de tener la iluminación ideal, muchos toman una foto y la comparten en redes sociales, algo que parece inofensivo y sin riesgos. Pero en realidad es información que estamos regalando a los actores maliciosos que puedan estar siguiéndonos o que lea interese hacerlo en el futuro.

Seguramente si un desconocido en la calle nos preguntara dónde vivimos, no le diríamos. Por eso mismo no es recomendable hacerlo en redes sociales, porque en ese caso nadie nos preguntó, pero nosotros sí dimos la información.

Información personal

Normalmente, cuando creamos contraseñas usamos palabras que sean fáciles de recordar, como el nombre de nuestros hijos o mascotas y fechas de cumpleaños. Esta información la regalamos sin darnos cuenta al publicar fotos donde se mencionen esos datos, lo que le sirve a los delincuentes para tener opciones de adivinar la clave, entrar en nuestras cuentas y suplantar nuestra identidad.

También puede ser habitual que al ir de vacaciones subamos una foto de los tiquetes de avión y no ocultemos información personal, como documentos de identidad, códigos de barras o el número de los asientos. Estos son datos que pueden ser usados de muchas maneras y siempre se deben evitar publicar.

Aunque pareciera que todos los contenidos están restringidos, el consejo más importante es entender que si la publicación que estamos haciendo tiene información que pueda tener un valor para otra persona y represente un riesgo para nosotros. Esto es algo que debemos tener en cuenta actualmente, porque en redes sociales solemos contar más de lo necesario.