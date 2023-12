Top diez de los videojuegos más buscados en Google este 2023: Hogwarts Legacy lidera

Google presentó su informe anual de búsquedas y el videojuego basado en Harry Potter, ocupó el primer puesto.

Como es costumbre, Google presentó su tradicional resumen de las temas más buscados en el año. Las búsquedas se encuentran clasificadas por diversas categorías como atletas, noticias, músicos, actores, entre otros, a nivel internacional y por país.

Te puede interesar: Conducir un auto Tesla sería todo un riesgo, esto reveló un exempleado de Musk

A nivel internacional, los videojuegos, por supuesto, fueron parte de la recopilación de Google para este año.

En la lista de los diez más buscados se encuentran títulos que en su lanzamiento causaron polémica, que fueron populares por inspirar series, por presentar nuevas entregas de sus historias o porque un millonario empresario se declaró fanático.

Te puede interesar: Los siete principios de Google para el desarrollo de su inteligencia artificial

A continuación los diez videojuegos más buscados en Google durante el año 2023 a nivel mundial:

1. Hogwarts Legacy

Es un videojuego de acción y rol ambientado en el mundo mágico creado por J.K. Rowling para la serie de libros de Harry Potter. Fue desarrollado por Avalanche Software y publicado por Warner Bros. Interactive Entertainment.

Al inicio del juego se debe escoger entre una de las cuatro casas: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin.

Brinda a los jugadores la oportunidad de explorar una recreación del universo de Hogwarts en el siglo XIX, mucho antes de la época en la que transcurren las historias de Harry Potter.

Te puede interesar: Facebook e Instagram estarían induciendo a los niños a depredadores infantiles

El jugador asume el rol de un estudiante de magia que ingresa a la Escuela de Hechicería y Brujería de Hogwarts. Se puede personalizar al personaje, asistir a clases, aprender hechizos, elaborar pociones y descubrir criaturas mágicas. A lo largo del juego, el personaje del jugador desarrollará sus habilidades mágicas y tomará decisiones que afectan el mundo mágico que lo rodea.

Este juego pasó por varias polémicas antes de su estreno. En primer lugar, estaba programado para estrenarse mucho antes pero la pandemia retrasó su etapa final de desarrollo.

La inclusión de Sirona Ryan, un personaje trans y algunos comentarios antisemitas de J.K Rowling también afectaron el estreno del juego.

2. The Last of Us

Joel y Ellie fueron interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey, respectivamente. (Play Station)

Este juego alcanzó gran popularidad este año debido a que se estrenó su serie homónima en HBO Max. La producción basada en la creación de Naughty Dog ha generado un renovado entusiasmo tanto por el videojuego original, lanzado en la PS3 en 2013, como por su continuación, The Last of Us Part II (2020). Esta última se tomará como eje central para la segunda temporada de la serie y posiblemente para futuras entregas.

Además del entusiasmo que ha suscitado la serie, The Last of Us se ha situado entre los videojuegos más demandados del 2023 también por el anuncio de una versión remasterizada de The Last of Us Part II destinada para la consola PS5.

Como dato curioso, Pedro Pascal, quien interpretó a Joel, fue el quinto actor más buscado en Google este año a nivel mundial.

3. Connections

Connections es el segundo juego más popular desarrollado por el medio. (NY Times)

Connections es la primera sorpresa de la lista y se ha ubicado como la tercera opción entre los videojuegos más consultados a nivel global en Google durante el 2023.

Este juego de palabras fue desarrollado por The New York Times y, aunque fue lanzado en versión beta a mediados de año, consiguió una acogida destacada desde su estreno.

El jugador tiene cuatro intentos para limpiar una cuadrícula de dieciséis cuadrados. Debe seleccionar cuatro cuadrados a la vez que encajen en una categoría específica, es decir una letra que esté presente en cuatro palabras pertenecientes a una misma temática, por ejemplo, animales domésticos.

4. Battlegrounds Mobile India

Battlegrounds Mobile India es una edición especial de PUBG Mobile creada por Krafton dirigida específicamente al público indio.

Es la versión india de PUBG Mobile, exclusiva para jugadores de India. Es un juego de batalla real multijugador en línea desarrollado y publicado por Krafton.

Lo llamativo de su posición es que el juego estuvo bajo prohibición en el país durante aproximadamente un año. Aunque se lanzó en 2021, en julio de 2022 las autoridades de la India prohibieron su descarga debido a preocupaciones relacionadas con la privacidad.

No fue sino hasta mayo de este año que se levantó la restricción y el juego volvió a estar accesible. De acuerdo con datos de Play Store de Google, Battlegrounds Mobile India ha alcanzado más de 100 millones de descargas en dispositivos Android.

5. Starfield

Es un videojuego de rol de próxima generación desarrollado por Bethesda Game Studios. Se trata de la primera propiedad intelectual completamente nueva de la compañía en más de 25 años. El juego se ambienta en el espacio y está pensado para sumergir a los jugadores en una épica sobre exploración y descubrimiento en el cosmos.

Al igual que Hogwarts Legacy enfrentó varios retos para su estreno sin embargo, los fanáticos aseguraron que la espera valió la pena.

Dentro del juego, los jugadores tendrán la posibilidad de crear y personalizar sus propios personajes y naves espaciales. (Bethesda)

6. Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 de Larian Studios, ganador del premio a juego del año en los Game Awards, confirmó su posición entre los videojuegos más buscados en Google durante el 2023 tras su lanzamiento en PC en agosto. La atracción hacia este título se incrementó aún más con su llegada a la PlayStation 5 en septiembre, donde recibió una acogida formidable por parte de la comunidad de jugadores.

Recientemente, el juego también fue lanzado en las consolas Xbox Series X y S, completando su expansión en las plataformas de nueva generación.

La trama de Baldur's Gate 3 sumerge a los jugadores en una historia épica en la que se enfrentan a grandes conflictos y fuerzas oscuras. (Baldur's Gate 3)

7. スイカ ゲーム (El Juego de la sandía: MonkeyLd)

Es un rompecabezas disponible para la consola Nintendo Switch, creado por el desarrollador Aladdin X. A pesar de haberse lanzado en Japón hace dos años, su popularidad ha crecido tanto dentro como fuera del país nipón principalmente debido a las transmisiones en vivo y contenidos compartidos a través de YouTube y otras plataformas de video.

El juego se ha popularizado debido a transmisiones de YouTube. (Aladdin X)

8. Diablo IV

Una vez Elon Musk se declaró fanático del juego a tal punto que varias personas lo retaron a jugarlo en vivo, algo que hizo con el fin de probar la función de transmisiones de X.

No obstante, la popularidad de Diablo IV no se debe por Musk, pues este año se lanzó la cuarta entrega principal de la serie, la cual consistió en los sucesos posteriores a Diablo III.

Diablo IV es un videojuego de rol de acción, desarrollado y publicado por Blizzard Entertainment y es la cuarta entrega principal de la serie Diablo. (YouTube)

9. Atomic Heart

Es un videojuego de disparos en primera persona con elementos de rol y terror, desarrollado por Mundfish. Ambientado en una utopía alternativa durante la época de la Unión Soviética, el juego presenta un mundo donde la tecnología avanzada ha progresado significativamente.

El jugador asume el rol de un agente del KGB que investiga un complejo de investigación secreto después de que se pierde el contacto con él. Este lugar, que está lleno de experimentos científicos y robots, se vuelve hostil, y el agente debe luchar y sobrevivir mientras descubre los secretos que esconde el complejo.

El juego se estrenó en febrero del 2023. (Atomic Heart)

10. Sons of the Forest

Es la secuela del videojuego de supervivencia y terror The Forest, desarrollado por Endnight Games. Al igual que en su predecesor, los jugadores se encuentran en un ambiente hostil y deben sobrevivir utilizando recursos del entorno para construir refugios, armas y otros objetos útiles mientras enfrentan a criaturas peligrosas.

Este juego de terror es la secuela de The Forest. (Sons of the Forest)

El juego amplía la experiencia de supervivencia al introducir nuevas mecánicas y elementos de juego, manteniendo la tensión y el terror que caracterizaron al primer título. Los jugadores pueden esperar enfrentar nuevos retos e interactuar con un entorno más rico y detallado, ofreciendo así una experiecia aún más inmersiva y terrorífica.