Qué viene para iPhone: esto traerá la próxima actualización de iOS

La mensajería RCS se integrará en los dispositivos Apple, una novedad esperada para el año 2024.

iOS 17 se lanzó en septiembre y trajo consigo actualizaciones significativas que están optimizando la experiencia de los usuarios de iPhone. Destacan entre ellas la posibilidad de personalizar carteles de contactos, incorporar nuevas respuestas Tapback y mejoras en las notas de voz.

Además, recientemente se ha anunciado que la mensajería RCS se integrará en los dispositivos Apple, una novedad prevista para 2024, anticipando así cambios sustanciales que vendrían con iOS 18.

Por eso, en internet ya circulan expectativas y predicciones sobre el próximo sistema operativo de Apple, iOS 18. Usuarios y especialistas están configurando una especie de “lista de deseos” con funcionalidades que esperan sean implementadas en la futura actualización.

Ping mejorado

Usuarios de Apple esperan con interés la llegada de iOS 18, con la esperanza de que la nueva actualización del sistema operativo incluya una función muy solicitada: la posibilidad de localizar cualquier accesorio de la marca a través de un “ping” desde cualquier dispositivo Apple. Esta funcionalidad permitiría a los usuarios encontrar objetos como el iPhone, Apple Watch o AirPods, independientemente de la generación del dispositivo desde el que se realice la búsqueda.

iOS 17 se lanzó en septiembre con características que mejoran el uso cotidiano del iPhone. (Unsplash)

iMessages programados

Las personas que utilizan iPhone aguardan con expectativa una actualización en el sistema operativo iOS 18 que les permita programar mensajes de iMessage directamente desde sus dispositivos, una función que hasta el momento se realiza mediante atajos o aplicaciones de terceros.

Esta demanda refleja la necesidad de contar con herramientas integradas que simplifiquen la gestión de comunicaciones en la plataforma de mensajería de Apple.

La opción de mensajes programados está disponible para WhatsApp Business, pero no para usuarios no comerciales de WhatsApp y, por una vez, Apple podría liderar aquí en el departamento de funciones.

Búsqueda individual de iMessage

La futura compatibilidad de RCS promete cambios significativos en la comunicación de dispositivos Apple. (Apple)

Usuarios de iMessage a menudo enfrentan dificultades al buscar palabras clave dentro de la aplicación, ya que el sistema muestra todas las conversaciones en las que aparece dicha palabra, sin filtrar por contacto o diferenciar entre mensajes de iPhone y otros dispositivos.

La función de búsqueda de iMessage no posee la capacidad de realizar esta distinción, mostrando los resultados de forma extensa y remontándose a conversaciones antiguas sin límite específico de tiempo.

Cuando un usuario inserta una palabra en el buscador de iMessage, se muestran los chats más recientes en donde se dijo dicho término. Si se selecciona “ver todo”, se obtiene el historial de texto completo de cada vez que usó la palabra en un texto, lo que simplemente no es útil para algunas personas.

El llamado a esta mejora surge porque actualmente, al intentar localizar una parte de una conversación particular en un dispositivo Apple, se hace necesario recorrer grandes volúmenes de texto sin un método directo para llegar al contenido relevante.

En contraste, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ya cuenta con una opción de búsqueda avanzada que permite la localización de mensajes dentro de un chat con un contacto específico, solución que ha resultado exitosa y conveniente para su base de usuarios.

Por qué es importante actualizar siempre el sistema operativo

Entre las novedades de iOS 17 destacan la personalización de carteles de contactos y nuevas respuestas Tapback. (Apple)

Evitar la actualización de iOS en un iPhone debido a limitaciones de espacio o simplemente por negligencia, conlleva repercusiones que pueden parecer insignificantes en un principio, pero que con el tiempo podrían transformarse en problemas.

En primer término, optar por detener deliberadamente las actualizaciones desencadenará un ciclo repetitivo. A diario, el iPhone enviará recordatorios para que los usuarios realicen la actualización en algún momento del día (generalmente sugerirá hacerlo durante la noche).

De esta manera, se entra en una nueva rutina diaria que consiste en mantener el sistema sin actualizar, con al menos una interrupción diaria.

La falta de actualización de todos los dispositivos Apple a las versiones más recientes puede generar problemas de incompatibilidad entre aplicaciones y servicios. Un ejemplo de esto es la sincronización de Notas o Recordatorios en iCloud, la cual depende de si el celular tiene o no la última versión de iOS. Si no se hace la actualización, el usuario no podrá acceder a sus notas en otros dispositivos.

Por supuesto, uno de los aspectos más críticos es la seguridad. Apple implementa actualizaciones para protegerse contra las vulnerabilidades y amenazas de seguridad que surgen periódicamente.

Si se persiste con versiones más antiguas, los usuarios estarán desprotegidos frente a ataques de phishing y otros tipos de malware. Tampoco se podrá disfrutar de las últimas novedades tanto de software como de hardware de Apple.