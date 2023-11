Microsoft apoya el regreso de Sam Altman a OpenAI, y estos son sus planes con inteligencia artificial

Microsoft habría desistido de crear una división interna dedicada a la inteligencia artificial y que iba a estar a cargo de Sam Altman. (Foto AP /Barbara Ortutay)

Luego de varios días en los que el CEO de OpenAI, Sam Altman, pasó de ser despedido a ser nuevament contratado por la compañía que ayudó a fundar, uno de sus principales aliados (y el dueño del 49% de las acciones de la compañía de inteligencia artificial), Microsoft, apoyó el retorno del ejecutivo al puesto del que fue removido el 17 de noviembre del año 2023.

En un memo dirigido a los trabajadores de la compañía y que fue difundido por el medio estadounidense The Verge, Microsoft indicó que en estos momentos ambas empresas se encuentran trabajando para “brindar la mejor tecnología de inteligencia artificial a nuestros clientes y aliados”. Además aseguró que los hechos que se produjeron durante los últimos días no deben ser motivo de distracción.

Lo cierto es que Kevin Scott, jefe tecnológico y vicepresidente ejecutivo de inteligencia artificial de Microsoft, no mencionó en ninguna parte de sus textos la intenció que se reportó en varios medios de crear una división especializada de inteligencia artificial al interior de Microsoft y en la que se rumoraba que tanto Altman como Greg Brockman serían incorporados en caso de que no regresen como CEO y presidente de la compañía respectivamente.

Aunque Microsoft está interesada en el desarrollo de tecnología para generar contenido para sus clientes y potenciar sus herramientas con nuevas capacidades, más que un departamento propio con posibilidades de desarrollar esta tecnología, la empresa fundada por Bill Gates aprovecha las características de ChatGPT y los nuevos avances creados al interior de OpenAI.

Microsoft posee el 49% de las acciones de OpenAI. (Hipertextual)

Por su parte, Satya Nadella, CEO de Microsoft indicó en su cuenta oficial de X que “estos últimos días vi a personas de OpenAI mantener la calma y la determinación de impulsar su misión a pesar de todo lo que sucedía a su alrededor. Y vi a personas en todo Microsoft permanecer enfocadas en nuestra misión”.

Por lo tanto, aunque no hay una confirmación oficial sobre el cambio de planes con respecto a la inteligencia artificial, como la creación de la división especial de IA dentro de Microsoft, es posible que el proyecto ya no sea viable pues la idea de los ejecutivos de la compañía era mantener a Altman y Brockman cerca. Con la reincorporación de ambos ejecutivos a OpenAI, este equipo ya no sería necesario.

Sam Altman y Greg Brockman regresan a OpenAI

Sam Altman volverá a ocupar el cargo de CEO de OpenAI al igual que Greg Brockman, quien incluso renunció a la empresa en protesta por el despido del ejecutivo y cofundador de la empresa pues, según uin comunicado emitido por la empresa, se ha llegado a un “principio de acuerdo” para su reincoporación.

Parte de los acuerdos que han sido difundidos es que los miembros de la junta que votaron a favor de despedir a Altman seguirán en sus cargos pese a que más de 500 trabajadores de OpenAI acusaron a sus integrantes de no haber tomado decisiones idóneas para liderar la compañía y que, por lo tanto, exigían su renuncia.

Sam Altman y Greg Brockman habrían llegado a un acuerdo para volver a OpenAI en sus cargos de CEO y Presidente respectivamente. (Jim Wilson/The New York Times)

Las negociaciones entre las partes también indican que la tarea principal de esta junta inicial es evaluar y nombrar una versión ampliada de la junta con al menos nueve miembros que se encargará de reestructurará la gobernanza de OpenAI. Microsoft indicó que se ha comprometido a invertir miles de millones de dólares en la compañía y desea tener un asiento en dicho consejo ampliado.

Por su parte, aún con el clima tenso alrededor de la compañía, OpenAI lanzó una versión nueva de su aplicación en la que se activó un sistema que permite “hablar” con ChatGPT de forma gratuita.