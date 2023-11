Joe Biden abre cuenta de Threads en plena crisis de anunciantes de X

El presidente Biden, la vicepresidente Harris y la Casa Blanca abrieron su cuenta en Threads, y no dijeron si la medida no está relacionada con X. (Reuters)

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, junto con otros miembros destacados de su administración, se unieron a Threads, la joven red social de Meta con la cual Mark Zuckerberg busca desbancar a X (antes Twitter), la plataforma ahora propiedad de Elon Musk.

Esto, coincidiendo justamente con el día del cumpleaños del mandatario estadounidense, que llegó a los 81 años hace unas horas.

Junto al líder demócrata, también se registró una cuenta en Threads de la Casa Blanca, de la vicepresidenta Kamala Harris y del segundo caballero, Douglas Emhoff. Lo que para algunos podría significar un nuevo capítulo en la actual estrategia de comunicación digital del ejecutivo de esta nación norteamericana, en el cual X ya no sería la plataforma dominante.

De hecho, la llegada de Biden a Threads surge en un contexto en el cual el gobierno estadounidense condenó enérgicamente a Musk, por efectuar una “aborrecible promoción” de teorías de conspiración antisemitas en X, considerando que es “inaceptable” repetir una “mentira tan espantosa”.

La primera publicación de Biden en Threads

La primera publicación de Joe Biden en Threads, recuerda su discurso de victoria en 2020. (@flotus)

En su primera intervención en Threads, Biden oficializó su llegada recordando el discurso de victoria presidencial que dio en 2020.

El mensaje empezó con un “amigos, es el presidente Biden”, quien afirmo que desde ahora se tendrán “noticias mías hoy desde una nueva plataforma”, reiterando que “mi mensaje para ustedes no ha cambiado”.

Biden recordó que “en este momento nos enfrentamos a un punto de inflexión: uno de esos momentos difíciles de la historia en los que las decisiones que tomemos hoy determinarán las décadas venideras”.

“Pero no veo un futuro oscuro, sombrío y dividido para Estados Unidos. Veo un Estados Unidos a punto de despegar. Continuaré haciendo todo lo que esté a mi alcance para afrontar este momento y los mantendré informados a lo largo del camino”, concluyó.

Biden cumple 81 años en pleno camino a la reelección y con la popularidad en caída. (EFE/EPA/WILL OLIVER)

La vicepresidenta Harris también posteó mencionó sus extensivos viajes por Estados Unidos y sus encuentros con más de cien líderes internacionales.

“Hola a todos, soy el vicepresidente Harris. A partir de hoy, espero conectarme con ustedes en una nueva plataforma”, afirmó.

Para luego destacar que “desde que asumí el cargo, he viajado a 34 estados para hablar directamente con el pueblo estadounidense, incluidos decenas de miles de líderes jóvenes. También me he reunido con más de 100 líderes mundiales: presidentes, primeros ministros, cancilleres y reyes”.

Por su parte, el segundo caballero Douglas Emhoff destacó temas de equidad de género y la lucha contra el odio.

La Casa Blanca tampoco se quedó atrás y abordó con humor su presencia en la plataforma con la frase “la espera es Joe-ver”, en un juego de palabras que hace referencia a la palabra over en inglés, que en este caso quiere decir que la espera ha terminado.

Además, el expresidente Barack Obama aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de cumpleaños a Biden desde Threads.

Threads sigue creciendo

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración del logotipo de la aplicación Meta ThreadsMeta Threads, 6 de julio de 2023 REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivo

El hecho de que personalidades tan influyentes como Biden y Obama elijan Threads podría interpretarse como una señal positiva para la plataforma, que aspira a ganar terreno a pesar de contar con menos usuarios que otras plataformas de Meta como Facebook.

De hecho, alcanzó los casi 100 millones de usuarios mensuales desde su presentación a principios de julio.

Y aunque esto no asegura que pueda reemplazar por completo a X, sí indica el potencial que tiene para convertirse en una fuente relevante de noticias.

Además, es importante destacar que la migración a Threads no necesariamente implica una exclusión de la plataforma propiedad de Elon Musk.

X bajo fuego

Vista de un usuario mientras sostiene un teléfono móvil que muestra el logotipo de la página 'X', llamada antes Twitter, en una fotografía de archivo. EFE/Etienne Laurent

Las recientes dificultades de X, ahora bajo la dirección de Musk, para retener a los anunciantes han llevado a la fuga de grandes nombres como Apple e IBM.

Esta situación, que ha sido agravada por informes que hacen énfasis en la proliferación del discurso de odio y el supuesto apoyo de Musk a dicho contenido, podría estar entre los factores que incentivan la migración de usuarios a otras opciones como Threads.