Meta prohíbe funciones de inteligencia artificial para campañas políticas

Las herramientas de Meta basadas en inteligencia artificial tampoco se podrán aplicar a termáticas como medicamentos, empleo, cuestiones sociales, etc.. (REUTERS/Dado Ruvic)

La posibilidad de que la tecnología de inteligencia artificial pueda ser mal utilizada para generar información falsa o intentar manipular las opiniones o comportamiento de los usuarios ha generado que Facebook tome la decisión de no permitir el acceso a sus herramientas basadas en IA para el marketing político.

En particular en periodos cercanos a las elecciones en los países, estos profesionales no podrán utilizar ninguno de los recursos que Meta y en particular Facebook ofrecerían en periodos normales de actividad online. Esta decisión ya fue publicada como parte de las normas de anuncios en la plataforma, por lo que ya están vigentes y rigen para futuras campañas electorales.

“A medida que continuamos probando las capacidades de la inteligencia artificial generativa en la creación de anuncios, los anunciantes que ejecutan campañas que califican como de vivienda, empleo o crédito, cuestiones sociales, elecciones o política, relacionadas con salud, productos farmacéuticos o servicios financieros no podrán acceder a ellas”, indicó la red social en su Centro de Ayuda.

De esta forma, Meta se suma a otras plataformas como TikTok y Snapchat, que tienen restricciones similares en lo que respecta a temáticas vinculadas a estos temas sensibles para sus anunciantes. De igual forma, Google también implementó una lista de palabras que están prohibidas o han sido etiquetadas como indebidas como una forma de prevenir que Bard, su inteligencia artificial generativa, pueda incurrir en la creación de discursos sesgados.

Si bien las herramientas que ayudan a genera anuncios solo estuvieron disponibles para usuarios seleccionados, se espera que todas las funciones generativas de inteligencia artificial lleguen a estar disponible para los profesionales de esta materia en algún momento del año 2024, aunque no se ha determinado una fecha exacta en la que se producirá esta modificación.

“AI Sandbox” en Meta

Esta plataforma funciona como un campo de prueba dedicado exclusivamente para las primeras versiones de las funciones basadas en inteligencia artificial generativa para Facebook y que permita la aplicación saber qué características funcionan o son más útiles en la creación de anuncios.

Entre las funciones que están disponibles en esta primera versión de las capacidades generativas para los anuncios, se encuentran:

- Variación de texto: Genera múltiples versiones de texto para resaltar los puntos importantes del texto de un anunciante, dando a los anunciantes la opción de probar diferentes mensajes para determinadas audiencias.

Las marcas tendrán funciones para crear contenidos y hacer seguimiento a su publicidad. (Meta)

- Generación de fondos: Crea imágenes de fondo a partir de entradas de texto, lo que permite a los anunciantes probar varios fondos más rápidamente y diversificar sus recursos creativos.

- Superposición de imágenes: Ajusta los recursos creativos para adaptarlos a diferentes relaciones de aspecto en varias superficies, como Historias o Reels, lo que permite a los anunciantes dedicar menos tiempo y recursos a la reutilización de recursos creativos.

Creación de Reels con IA

Así como se generan anuncios con inteligencia artificial, Meta también añadió una característica adicional dedicada a los creadores de contenido y que permite que puedan generar diferentes descripciones para el mismo Reel a modo de prueba para saber cuál de todas genera mayor interacción.

Herramienta de pruebas A/B para las descripciones de Reels en Facebook. (Meta)

Esta función de pruebas A/B también prueba imágenes de miniaturas que serán visibles en teléfonos y puede crear hasta cuatro opciones diferentes que son mostradas a diferentes grupos de audiencias por un plazo máximo de 30 minutos.

Luego de la espera, la descripción de mejor rendimiento será mostrada en Facebook de forma masiva para todo el mundo y la única forma de cambiarla es que el creador lo haga. Los usuarios podrán ver las métricas recogidas por cada variación, pero estas solo podrán ser visitadas por el usuario dueño del perfil.