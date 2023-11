WhatsApp permitirá fijar mensajes en grupos de chat

La aplicación de WhatsApp establecerá límites de varios días para destacar textos en las conversaciones. (REUTERS/Dado Ruvic)

Una nueva actualización de WhatsApp para celulares permitirá que los usuarios puedan establecer mensajes fijados en conversaciones grupales dentro de la aplicación. De esta forma, los usuarios pueden destacar los mensajes que contengan información relevante o incluso sus textos favoritos.

Te puede interesar: Cinco funciones de la aplicación mensajes de Google que no conocías

Al momento de aplicar esta característica sobre cualquier texto que se haya enviado en una conversación, todos los integrantes del grupo de chat podrán revisar el mensaje que fue fijado en la parte superior de la pantalla y que podrá volverse a visitar cada vez que se desee sin importar que los usuarios sigan conversando activamente en el chat.

La nueva función que por el momento se está habilitando para los usuarios de celulares con el sistema operativo iOS, permitirá que la opción “Fijar” o “Pin” aparezca como una de las operaciones que se pueden realizar con estos contenidos, ya sean solo de texto o contengan fotos o videos.

Te puede interesar: WhatsApp tiene nueva función que aumenta la privacidad

Según la información recogida por los usuarios, aunque en muchas de las aplicaciones que permiten este tipo de interacciones con los mensajes el estado de fijado es permanente hasta que el usuario decida retirarlo, WhatsApp otorgará esta condición de forma temporal. Es decir que los usuarios pueden determinar si esto se mantendrá por 24 horas, 7 días o 30 días.

WhatsApp permitirá establecer chats fijados en los grupos. (WABetaInfo)

Lógicamente, los usuarios que destacaron los mensajes también podrán retirarles esta condición incluso antes de que se cumpla el tiempo establecido inicialmente. Solo se debe mantener pulsado el mensaje y seleccionar la opción “Dejar de fijar”.

Te puede interesar: En WhatsApp, Telegram, Messenger y más apps revisarán los mensajes para evitar abuso sexual infantil

En caso de que el usuario desee saber si ya tiene acceso a esta característica deberá intentar utilizar esta opción. Actualmente se encuentra en fase de lanzamiento, por lo que su habilitación será gradual y no hay una fecha establecida para cada región y territorio en el que se producirá.

Si no se puede acceder a la nueva característica de WhatsApp, esto puede significar una de estas situaciones: la versión de la aplicación no es la más recientes o la función aún no llega a la región/país del usuario.

En ese caso será necesario buscar “WhatsApp” en la tienda de aplicaciones del celular y verificar que no aparezca la opción “Actualizar” debajo del nombre de la plataforma. Si llega a mostrarse, entonces se deberá pulsar y esperar a que la actualización termine de descargarse e instalarse antes de volver a probar si se habilita la nueva función.

Función permite crear nombres de usuario en WhatsApp. (WABetaInfo)

Una vez que se termina el proceso de actualización, el titular de la cuenta puede intentar acceder a la sección de edición de su foto e información de perfil nuevamente. Si no es posible entonces el problema está en la disponibilidad en la región o el país. En este caso solo será necesario esperar y estar pendiente de las actualizaciones más recientes de la aplicación.

Nombres de perfil únicos

Tal y como se aplica en otras redes sociales, los usuarios pueden incluir números y algunos caracteres especiales (“-”, “_” o “.”) en los nombres que vayan a usar en WhatsApp y que todos serán únicos, por lo que, en caso de que alguno ya esté siendo utilizado por alguien, ya no podrá ser usado por otra persona, sino que tendrá que encontrar variantes del mismo.

En lugar de mostrar su número de teléfono en distintos grupos de chat, lo que se compartirá con el resto de miembros será el nombre de usuario, a no ser que sea el dueño de la cuenta quien permita la visualización de más información de su cuenta.

Aunque por el momento no se conoce mucho sobre cuáles serían las características adicionales que se le dará a esta función nueva en WhatsApp, sí se ha establecido que esta característica no será obligatoria y podrán usarla solo quienes deseen establecer un nombre de usuario.