Cuáles serían las nuevas funciones del Apple Watch Series 10

Apple Watch X: el futuro reloj inteligente de Apple que se lanzará en 2024 o 2025 (Applesfera)

Aunque el Apple Watch Series 9 fue presentado en el mes de septiembre del año 2023, ya se han revelado algunos datos de cuáles serían las funciones que Apple le añadiría a su nueva versión que sería lanzada en el año 2024. Si bien en el apartado estético no se esperan cambios especiales, lo cierto es que las funciones de salud serán las que recibirán más cambios.

Un nuevo reporte elaborado por Bloomberg indica que Apple estaría trabajando en la inclusión de una función que permita medir la presión sanguínea de los usuarios incluso desde el año 2015, cuando fue lanzada la primera versión del reloj inteligente. Sin embargo, no sería hasta ahora que tendría todo lo necesario para incorporarla como característica para los usuarios.

La inclusión de esta función estaría relacionada con la idea que tiene Apple de brindar servicios más relacionados con la prevención de enfermedades antes que en los cuidados posteriores. Incluso se indica que esto tendría que ver con un cuidado de la imagen de la compañía, algo que preocupa mucho a Tim Cook, CEO de Apple.

Con la inclusión de la función de medición de la presión sanguínea incluirá una muestra que dirá a los usuarios si su presión tiene una tendencia a la alza o a la baja, además de ofrecer un registro detallado de cómo ha evolucionado a lo largo de los días. Esto puede eventualmente ser de ayuda para que profesionales de la salud puedan brindar la atención necesaria.

Apple Watch Series 10 podrá medir la presión sanguínea, glucosa, entre otros indicadores de salud. (Apple Insider)

Por otro lado, para evitar que el Apple Watch brinde diagnósticos equivocados, en lugar de ser concluyente, el dispositivo indicará al usuario que es preferible acudir a un centro médico cercano o un doctor de confianza para que pueda ofrecer una medida mucho más precisa.

Por otro lado, Apple estaría desarrollando una función especial de salud que podría medir los niveles de glucosa en la sangre y establecer un monitoreo continuo de esta variable. Esta característica sería de gran ayuda para controlar la alimentación de las personas que sufren de condiciones como diabetes.

El medidor de glucosa en la sangre funcionaría gracias al hardware diseñado por la empresa con sensores fotónicos, que utiliza espectroscopia de absorción óptica, para iluminar diferentes capas de la piel y lograr los datos.

Además de esto, los relojes de Apple podrían incluir un detector de apnea de sueño, una condición que consiste en la suspensión temporal de la respiración durante el descanso, aunque no se tienen mayores datos con respecto a esta función en particular, por lo que podría no llegar para el Apple Watch Series 10, sino para versiones posteriores.

Vision Pro como dispositivo de salud

Además del Apple Watch, la compañía estaría buscando implementar funciones de salud en otros dispositivos como en el nuevo Vision Pro.

Apple estaría intentando implementar funciones de salud en otros dispositivos como en el nuevo Vision Pro. (REUTERS/Loren Elliott)

Según The Information, los visores, que llegarán en 2023, estarán equipados con sensores y cámaras destinados originalmente al seguimiento ocular y la interacción con la interfaz de usuario. Esa característica les permitirá tener información para reconocer síntomas, de forma temprana, relacionados con enfermedades mentales gracias a la capacidad de identificar estados emocionales de los usuarios a través del análisis de sus expresiones faciales.

El seguimiento ocular, que es fundamental para interactuar con el dispositivo, se ha convertido en una herramienta que ha mostrado gran potencial en la detección temprana de trastornos mentales como la esquizofrenia, el autismo, la depresión, el daño cerebral o el trastorno de estrés postraumático.

El medio asegura que Apple no busca reemplazar a los profesionales de la salud mental, sino proporcionarles una herramienta adicional para mejorar su capacidad de diagnóstico.