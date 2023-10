WhatsApp Web se podrá usar solo con el número del celular para iniciar un chat

WhatsApp para Windows. (foto: Cultura Informática)

Una nueva función de la aplicación de WhatsApp para escritorios permitirá que los usuarios puedan encontrar un número de teléfono que no esté registrado entre sus contactos e iniciar una conversación sin necesidad de añadirlo como contacto. De esta forma solo se tendrán almacenados los números que se deseen en la memoria del celular o en Google.

La nueva característica resolvería un inconveniente común al momento de iniciar una conversación, y es que actualmente para hacerlo es necesario preguntarle su número a alguien, escribirlo en el celular, guardarlo con un nombre y luego abrir la aplicación para buscar el contacto y abrir el chat. Este proceso complejo de tiene que hacer tanto con nuevas amistades como con personas con las que solo se habla eventualmente o solo por una ocasión en particular.

En lugar de pasar por el proceso largo y además ocupar espacio en la memoria interna del dispositivo, los usuarios podrían solo ingresar el número de otro usuario en el buscador, incluido el código del país al que pertenece, para enviar un mensaje directo.

Para usar la nueva característica de WhatsApp para escritorios, los usuarios deberán seguir estos pasos:

- Abrir la aplicación WhatsApp en el computador. Esto no es válido en la versión web desde un navegador.

- Pulsar el botón de nuevo mensaje que se encontrará en la parte superior derecha de la sección de conversaciones activas.

Función de WhatsApp para escritorio permitirá iniciar conversaciones con números no registrados en los contactos. (WABetaInfo)

- En la ventana emergente que se desplegará, los usuarios tendrán que seleccionar la opción “número de teléfono”. Esto abrirá una nueva sección en la que se tendrá un cuadro de texto, un selector de país y un teclado numérico.

- Los usuarios solo tendrán que hacer clic en el selector de país y buscar al que pertenece el número al que desea escribir. Una vez elegido, el código se introducirá de forma automática.

- Usando el teclado virtual, los usuario deberán introducir el número al que desean escribir y pulsar el botón “Enter”.

Al final del proceso, se abrirá una nueva convesación activa en la que se tendrá el número de celular a modo de nombre de contacto tal como ocurre en otras versiones de WhatsApp. Lógicamente esto solo podrá hacerse si el contacto se encuentra registrado en la aplicación con ese número pues esta característica nueva no funciona si no encuentra el número en la plataforma.

La nueva función de WhatsApp también permite establecer contacto con otros usuarios independientemente de la versión de la aplicación que utilicen, ya sea la de escritorio, para páginas web, tabletas o celulares.

Otro de los beneficios de esta nueva función corresponde con la privacidad: si el contacto con el que se va a conversar tiene el número de teléfono almacenado en su registro, podrá ver la foto de perfil, saber en qué momentos está en línea e incluso acceder a los estados de WhatsApp. Al no tener necesidad de almacenar un número se puede evitar este tipo de exposiciones.

WhatsApp para escritorios se puede descargar desde la Microsoft Store en computadores con sistema Windows o App Store para Mac. (Captura)

La función se encuentra en etapa de lanzamiento, por lo que si los usuarios tienen instalada la aplicación en sus computadores, podrán acceder a ella cuando deseen. Para esto, al igual que ocurre en los celulares, los usuarios tendrán que instalar la versión más reciente de WhatsApp para escritorio.

Si no se puede acceder a la nueva característica de WhatsApp, esto puede significar una de estas situaciones: la versión de la aplicación no es la más recientes o la función aún no llega a la región/país del usuario.

En ese caso será necesario buscar “WhatsApp” en la tienda de aplicaciones del computador y verificar que no aparezca la opción “Actualizar” debajo del nombre de la plataforma. Si llega a mostrarse, entonces se deberá pulsar y esperar a que la actualización termine de descargarse e instalarse antes de volver a probar si se habilita la nueva función.