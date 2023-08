Xbox toma medidas: estas son las malas conductas para castigar a los usuarios

Xbox revela nuevo plan para controlar mala conducta de los jugadores tóxicos. (Unsplash)

Xbox anunció un nuevo sistema para reducir el mal comportamiento en la plataforma, el cual por medio de strikes castigará a los jugadores que infrinjan las normas de la comunidad. Y esta advertencia permanecerá en su registro durante seis meses antes de ser eliminado.

La gravedad de la infracción determina el número de faltas y la duración del castigo. Y si un usuario recibe un total de ocho advertencias, se le prohibirá a su cuenta usar los servicios de Xbox como el chat de voz o el modo multijugador durante un año.

Esta es la lista de strikes:

- Groserías +1 strike

- Trampas +1 strike

- Actitud sexual inapropiada +2 strikes

- Abuso y acoso +2 strikes

- Discurso de odio +3 strikes

Una ilustración de cómo funciona el nuevo sistema de Xbox basado en strikes. (Xbox)

Todos los jugadores empezarán con 0 strikes y para ofrecer transparencia y poder enseñar a su comunidad qué comportamientos se consideran inapropiados, Microsoft mostrará a los jugadores su historial de aplicación, que les permitirá ver cuántos strikes tienen actualmente, además de cualquier suspensión activa, completada o caducada.

Sin embargo, estas medidas no afectan las experiencias para un solo jugador y no se retirará ningún contenido comprado a los usuarios suspendidos.

Este nuevo programa de Xbox, es el último intento de Microsoft para frenar el mal comportamiento en su plataforma. Los esfuerzos anteriores de la compañía incluyen una función de seguridad que permite a los jugadores grabar audio y denunciar fácilmente los chats de voz inapropiados.

Apenas 1% con un mal comportamiento

Apenas 1% de los jugadores de Xbox tienen un mal comportamiento. (Unsplash)

Xbox se jacta de tener una de las comunidades menos tóxicas de los videojuegos pues según la compañia apenas el 1% de sus jugadores llega a tener una actitud que merecería alguna clase de reporte o suspensión.

Incluso, el objetivo no es solo que los jugadores cumplan con las directrices de conducta, también se les pide que apoyen a la comunidad estando al tanto de las actitudes de otros jugadores y no esperar a que un afectado mande un reporte, sino que también los que son testigos participen.

Microsoft no va más con juegos para Xbox One

La consola ya tiene una década de vida y no tuvo mucho éxito en ventas. (Unsplash)

Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, confirmó que la empresa ya no va a lanzar juegos nuevos para la generación de Xbox One, que es una anterior a la nueva de Series X|S. Sin embargo, esto no significa que los usuarios de estos dispositivos no puedan tener acceso a los nuevos títulos, porque aún quedará una alternativa.

“Ningún equipo interno está trabajando ahora en juegos para las consolas de generaciones anteriores fuera del soporte para juegos en curso como Minecraft”, aseguró el directivo en una entrevista con Axios.

Un ejemplo de esta situación es Starfield, el próximo gran lanzamiento de Microsoft, que llegará en septiembre de 2023 únicamente para las consolas de nueva generación, dejando por fuera a todos los modelos de Xbox One.

Esta es una decisión normal en medio del avance en la calidad de los títulos nuevos y las limitaciones que tienen los dispositivos anteriores para poder ejecutarlos. Por lo que es algo que también sucederá en algún momento con PlayStation 4.

También es importante decir que la determinación la toma Xbox para sus títulos exclusivos, así que estudios de terceros puede que aún se animen a lanzar juegos para la familia One en los próximos meses.

Aún habrá una opción para jugar títulos nuevos

Para quienes aún tiene una Xbox One, en cualquiera de sus versiones: Fat, S o X, todavía hay un camino para disfrutar de los próximos grandes lanzamientos de la compañía, que nativamente solo llegarán para la nueva generación.

La opción que tienen estos jugadores es ejecutar los títulos a través de la plataforma xCloud; es decir, en la nube. El acceso a este servicio solo se obtiene pagado la suscripción a Game Pass Ultimate.