Filtran video y foto de lo que sería la muy esperada PS5 Slim

Un vídeo filtrado muestra como supuestamente se ve la PS5 Slim desde todos sus ángulos

Apenas unas horas después de que se conociera la supuesta primera imagen filtrada de la PS5 Slim, también se hizo público un video en el que se puede observar desde todos los ángulos la que sería la versión delgada de la icónica consola desarrollada por Sony.

El clip deja ver que estamos ante un producto ligeramente más compacto que aparentemente disminuye su altura en 5 centímetros respecto a su versión original.

En ambos laterales aparece una franja en color negro sobre las cubiertas, y aunque la del lado izquierdo sería un detalle meramente visual, la que encontramos en la parte derecha podría ser la zona en la que se encuentra la ranura de la muy rumorada unidad de discos extraíble que incorporaría esta PS5 Slim.

La PlayStation 5 actual tiene una curvatura suave que se extiende, aproximadamente, desde la mitad de la superficie, mientras que la supuesta PS5 Slim posee una curva bastante pronunciada debido a la integración del lector de discos.

Antes de la publicación del video, una cuenta en Twitter dedicada a noticias, rumores y ofertas de PlayStation llamada @Gust_FAN, posteó una imagen presuntamente proveniente de la cadena de producción de la consola en China; añadiendo que contará con dos puertos tipo C en el frente, una característica que ha sido muy demandada por los jugadores desde el estreno del primer modelo lanzado por Sony.

La supuesta primera imagen de la PS5 Slim (@Gust_FAN)

Y según el informante Tom Henderson, que suele ser una fuente confiable, esta no sería realmente la versión ‘Slim’ de la consola actual, pero advierte que sí es un rediseño real que se pondría a la venta porque reduce los costos de producción y envío.

Es importante aclarar que la veracidad de estas supuestas filtraciones no está confirmada y este desarrollador multinacional de videojuegos mantiene en secreto todos los detalles de lo que será su muy esperada PS5 Slim.

PS5 Slim saldría a la venta en septiembre

Que estén surgiendo este tipo de filtraciones es un indicio de que la PS5 Slim está, cuando menos, a punto de iniciar su producción, esto en un momento en el que para cualquier compañía tecnológica ha resultado imposible mantener el secreto una vez que sus productos comienzan a fabricarse, más aún si el proceso sucede en China.

Incluso, nuevos rumores indican que la consola se pondrá a la venta en septiembre de 2023, tras una presentación especial en un PlayStation Show en agosto, posiblemente al margen de la Gamescom 2023, y saldría al mercado con un precio inicial de 399 dólares.

PlayStation Project Q, el centro de juegos

La PlayStation Project Q tiene conexión con un PS5 y permite transmitir juegos a una pantalla con controles incorporados. (Captura)

Sony anunció una nueva plataforma portátil para videojuegos que podrá vincularse a diferentes dispositivos: el “PlayStation Project Q”. Este nuevo dispositivo, que aún no tiene un nombre oficial para el mercado, no será como la antigua versión del PSP u otras consolas portátiles pues no necesitará que se inserte un disco o la descarga de títulos.

En esta versión se aprovecharán las funciones de la nube para transmitir los juegos desde la consola principal a la pantalla del “Project Q” siempre y cuando estos no tengan características o funciones de realidad virtual.

Para utilizar esta función se deberá acceder a la característica Remote Play que utiliza una red Wi-Fi hogar para vincular la pantalla a la consola del PlayStation 5. Ambas deberán utilizar la misma conexión a internet para funcionar. La idea de Sony es que los jugadores puedan disfrutar de sus títulos favoritos aún fuera de sus habitaciones.

El nuevo dispositivo se asemeja mucho a los controles DualSense del PlayStation 5, con la diferencia de que da la apariencia de haber sido dividido por la mitad y se instaló una pantalla entre ambos extremos. Si se hacen comparaciones, tiene un concepto similar al de un Nintendo Switch, pero la pantalla de 1080 pixeles que mide 8 pulgadas no se separa del controlador en ningún momento.