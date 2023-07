Tres dispositivos que pueden servir como repetidor de Wi-Fi en casa

Un celular, una laptop e incluso un router viejo pueden ayudar a ampliar el alcance del internet inalámbrico. (Unsplash)

Un problema común en los hogares que cuentan con una conexión de internet inalámbrica es que la señal que emite el router instalado no es la suficiente para alcanzar cada uno de los espacios en los que se necesita acceso a la red. Ya sea porque el alcance del dispositivo es insuficiente o porque la señal está irremediablemente obstruída, la solución más evidente es adquirir un repetidor de señal.

Sin embargo, también hay formas de ahorrar unos cuantos dólares y utilizar dispositivos alternativos para que cumplan únicamente esta función en lugar de comprar un artefacto adicional. Lo único que deberán hacer los usuarios de la red inalámbrica será configurar correctamente cada electrónico que vaya a utilizarse.

Celulares, computadores e incluso otros routers viejos pueden ser utilizados para estos fines si es que se tiene alguno adicional en casa. Estas son las formas de adaptarlos a lo que se desea:

Un celular Android usado

Para este dispositivo hay muchas formas de configurarlo para ser un repetidor de señal Wi-Fi casero. Por ejemplo, es posible conseguir un adaptador para conectar el teléfono a un cable Ethernet con el que se podrá acceder a internet de forma alámbrica y desde ese momento, activando la opción “Mobile Hotspot” o “Anclaje a red”, se puede compartir acceso a la red del hogar por mediko de otros medios como Bluetooth.

Usar un celular como repetidor para señal Wi-Fi. (infobae)

Otra forma de utilizar un teléfono como repetidor sería vinculándolo con la señal de Wi-Fi de manera inalámbrica y dentro de las opciones de configuración, habilitar el compartir los datos usando una conexión Bluetooth, aunque también se indica que es posible hacerlo por medio de un USB.

Como último recurso, también es posible adquirir un plan de datos mensual y utilizarlo únicamente como router portátil, aunque debido a la cantidad de datos que se requieren para que un computador de escritorio acceda a internet, esta opción no es tan recomendable debido a la cantidad de datos que se gastarían al mes.

Una laptop vieja

Una laptop usada también puede servir como un repetidor de señal Wi-Fi casero. En realidad en este caso sí podría mantenerse como un dispositivo en uso activo y al mismo tiempo expandir el alcance de la señal de internet.

Sin embargo, debido a que el motivo para el uso es que la señal no es tan fuerte, es preferible que se mantenga como no activa pues el consumo de datos en el computador podría afectar el rendimiento del resto de dispositivos que se quiera vincular.

Usar una laptop como repetidor para señal Wi-Fi. (infobae)

Para activar esta función, lo único que se necesitará será ingresar a Configuración, hacer clic sobre la opción “Redes e internet” y luego acceder al apartado “Zona con cobertura inalámbrica móvil” para configurar correctamente el tipo de conección que se va a compartir con otros dispostiivos.

Un router viejo

Para utilizar esta opción en principio un hogar debería tener un router viejo que no esté activo. En este contexto, no sería posible acceder a la señal de Wi-Fi únicamente como repetidor pues será necesaria una conexión alámbrica por medio de un cable Ethernet que ayude a extender la señal (no ubicar el segundo router al lado del primero).

En general este método se acerca más a tener un nuevo router antes que un repetidor de señal, pero el uso práctico que se le puede dar a un dispositivo adicional inactivo que ya está en el hogar es mejor que comprar un repetidor nuevo.