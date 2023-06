Datos móviles o Wi-Fi: cuál es la mejor opción para descargar aplicaciones en Google Play Store o App Store

Google Play Store permite elegir si se desea descargar aplicaciones usando datos móviles o una conexión Wi-Fi.

Una de las funciones más básicas de los teléfonos inteligentes es su capacidad para conectarse a internet usando datos móviles o redes Wi-Fi además de descargar aplicaciones desde tiendas oficiales como Google Play Store o App Store dependiendo de los sistemas operativos que posean.

Los usuarios pueden elegir cuál de estas conexiones utilizar al momento de realizar una descarga (ya sea de aplicaciones, videos o imágenes) y aunque ambas ofrezcan el mismo servicio, la diferencia se encuentra en su rendimiento y en el contexto en el que se pueden utilizar.

Mientras que el Wi-Fi brinda estabilidad y velocidad como aspectos positivos, lo cierto es que es posible que en algunas ocasiones estas no sean estables o no haya una red disponible alrededor. Por motivos de seguridad, es preferible no usar aquellas que sean públicas o no estén protegidas con una contraseña.

Por otro lado, los datos móviles ofrecen mayor disponibilidad en estos escenarios, aunque hay que considerar que son limitados y podría dejar al usuario sin acceso a internet en situaciones de emergencia al agotarse. Aunque es posible comprar paquetes adicionales de datos en estos casos, esto genera un gasto adicional y dependerá de cada usuario determinar si esto es necesario o no.

Los usuarios pueden elegir si desean descargar sus aplicaciones usando datos móviles o conexión Wi-Fi. (Infobae)

Los usuarios pueden elegir qué tipo de conexión desean utilizar al momento de realizar descargas o actualizaciones de aplicaciones ya presentes en sus dispositivos. Para ello se deberán seguir estos pasos:

- En el caso de los celulares con sistema operativo Android, los usuarios deberán ingresar a la aplicación Google Play Store.

- Pulsar sobre su foto de perfil ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.

- Seleccionar la opción “Configuración”.

- Abrir el apartado “Preferencias de red”. En esta sección se encontrarán tres opciones: “Preferencia de descarga de apps”, “Actualizar apps automáticamente” y “Reproducir videos automáticamente”.

- Al seleccionar la opción “Preferencias de descarga” se abrirá una ventana emergente que preguntará qué tipo de conexión se deseará utilizar al momento de realizar esta acción. “Mediante cualquier red”, “Solo por Wi-Fi” y “Preguntarme siempre” son las opciones.

Una vez que se ha configurado y los usuarios deseen realizar una descarga, esta se ejecutará de acuerdo a la preferencia señalada. Si se ha seleccionado la opción de Wi-Fi, aún se podrán realizar las descargas por medio de datos móviles, aunque para ello se deberá dar permiso a la tienda de realizar esta acción.

La App Store puede establecer un límite de datos que una descarga puede utilizar sin una conexión Wi-Fi. (Apple)

Sin embargo, si la aplicación es grande o el sistema considera que es muy pesada, se activará una advertencia en la que se indicará que es preferible realizarla usando una conexión Wi-Fi. El usuario podrá indicar si aún así prefiere ejecutar la descarga usando sus datos móviles.

En el caso de la App Store, para realizar la modificación de la configuración sobre el uso de datos para las descargas, no se tiene que ingresar a la tienda de aplicaciones, sino a Configuración. Una vez dentro, se deben seguir estos pasos:

- Buscar la opción App Store y pulsar sobre ella.

- Seleccionar la opción “Datos móviles” y activar (o desactivar) “Descargas automáticas”. También se puede elegir que se pida permiso para descargas que superen 200 megabytes o para todas.

- En caso que se desee realizar una descarga automática (ya sea usando datos móviles o redes Wi-Fi), se tendrá que hacer clic sobre la opción Descargas automáticas y activar “Descarga de apps”.