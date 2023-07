Cinco aplicaciones gratuitas para organizar y crear outfits con las prendas que tengo

Maximiza tu estilo con estas 5 aplicaciones para crear outfits únicos desde tu armario. (Freepik)

Aunque muchas personas pueden afirmar que no tienen interés en la moda, el estilo personal es algo inherente a cada individuo y se descubre con el tiempo. Actualmente, la elaboración de conjuntos de ropa desempeña un papel crucial para aquellos que buscan herramientas para organizar su guardarropa.

Algunas de estas pueden ser aplicaciones, las cuales ofrecen la opción de crear atuendos llamativos y distintivos. A continuación, se presentan algunas apps con las que se pueden crear “outfits” con las prendas que se tienen en el armario.

Combyne

Permite a los usuarios combinar diferentes prendas de su armario para crear conjuntos únicos. Además, cuenta con una comunidad en línea donde se pueden compartir las creaciones y recibir comentarios de otros amantes de la moda. Esta función proporciona una gran inspiración para aquellos que buscan ideas frescas y novedosas.

My Outfit - Virtual Closet

Con esta opción se puede organizar el guardarropa de manera virtual, lo que facilita la planificación de conjuntos. ‘My Outfit’ permite tomar fotos de cada prenda y etiquetarlas con detalles como color, estilo y ocasión de uso. Esto simplifica la tarea de seleccionar conjuntos adecuados para cada ocasión y evita la repetición excesiva de atuendos.

XZ closet

Ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar para organizar y planificar outfits. Los usuarios pueden cargar imágenes de sus prendas de vestir y categorizarlas según diferentes criterios, como estaciones del año, colores o tipos de prendas. Además, cuenta con una función de recomendación de atuendos basada en las preferencias del usuario, lo que ayuda a descubrir combinaciones novedosas.

LookScope: Closet & Outfits

Combina la funcionalidad de un armario virtual con la posibilidad de crear outfits. Permite organizar la ropa, pero también ofrece características adicionales, como la capacidad de buscar conjuntos específicos según la ocasión o el clima. Adicionalmente, proporciona información sobre las tendencias de moda actuales, lo que permite estar al tanto de las últimas actualizaciones.

Pureple Outfit Planner

Facilita la planificación de outfits al ofrecer una vista completa de todo el guardarropa del usuario. Los usuarios pueden organizar sus prendas por categorías y etiquetarlas con colores y estilos. La aplicación cuenta con una función de calendario que permite planificar conjuntos con anticipación y recibir recordatorios diarios sobre qué atuendo usar.

La tecnología ha transformado la moda

La moda ha experimentado una transformación significativa gracias a los avances tecnológicos. Esta herramienta ha ampliado el acceso a este sector, democratizando el consumo y rompiendo barreras geográficas. Además, ha agilizado los procesos de diseño, producción y fabricación mediante el uso de software y máquinas automatizadas.

Las redes sociales, blogs y aplicaciones móviles han revolucionado la forma en que las personas descubren y compran moda, brindando una experiencia más conveniente.

Asimismo, la tecnología ha impulsado la sostenibilidad en la industria. La fabricación de prendas a partir de materiales reciclados, el uso de impresión 3D para reducir el desperdicio de tela y la implementación de procesos de producción más eficientes energéticamente son solo algunos ejemplos de cómo esta herramienta ha contribuido a hacer que la moda sea más sostenible.

Nuevos referentes

La moda ya no se limita a aquellos que pueden permitirse tener prendas de lujo de marcas reconocidas como Versace, Louis Vuitton y Dior. Anteriormente, eran las figuras públicas y famosas quienes establecían las tendencias de moda a través de sus looks presentados en alfombras rojas y eventos de gala.

Sin embargo, gracias al ciberespacio, las personas comunes ahora pueden utilizar la cámara de sus teléfonos celulares para unirse a la tendencia del “Get Ready With Me” o “Vístete conmigo”.

En estos videos, personas corrientes crean looks únicos utilizando piezas que se encuentran en su propio armario, lo que ha dado lugar al surgimiento de nuevas figuras que se han convertido en referentes de moda gracias a su contenido en plataformas como TikTok, los reels de Instagram y Pinterest.