Semana de la Moda de París: cómo la tecnología transformó a Iris Apfel, Versace y más íconos

Durante la Semana de la Moda de París se planteó la cuestión del impacto de la tecnología en la vida cotidiana. Diseñadores y empresas del sector han adoptado esta herramienta en varios aspectos como en el uso de redes sociales, pasarelas virtuales y hasta la creación de piezas con realidad aumentada.

En particular, las redes sociales desempeñan un papel fundamental en el mundo de la moda, no solo como plataforma de promoción y comunicación, sino también, por las funcionalidades que ofrecen para interactuar con los seguidores y clientes.

Iris Apfel

The New York Times 162

Iris Barrel, mejor conocida como Iris Apfel, es una renombrada diseñadora de interiores y un ícono de la moda.

Su colección única, que abarca desde prendas y accesorios de lujo hasta hallazgos de mercados de pulgas, la catapultó a la fama en 2005. Ha sido objeto de homenajes, como un libro y una muñeca Barbie en su honor, y su vida fue documentada en un filme estrenado en 2014.

Apfel ha encontrado en las redes sociales una plataforma donde se ha convertido en un referente de moda. Sus publicaciones inspiran a muchos con su estilo llamativo y único. Durante su cumpleaños número 100 en 2021, cientos de seguidores celebraron su vida y estilo utilizando el hashtag #IrisApfel.

A pesar de ser una de las figuras más longevas en la historia de la moda, Apfel ha encontrado una comunidad atenta a las tendencias que ella establece. Estas plataformas digitales le han brindado un puente para sumergirse en la tecnología y mantener su relevancia en la industria de la moda.

Filtros de realidad aumentada

Las redes sociales ofrecen herramientas como los filtros de realidad aumentada que permiten seleccionar outfits. Filtros como ‘Style this look’ y ‘Outfit para’ han ganado popularidad entre creadores de contenido y espectadores, ya que ofrecen la posibilidad de elegir la estética de un look.

Es interesante destacar que todas las opciones disponibles están en línea con las tendencias, lo que significa que además de ser divertido, también resulta útil para mantenerse a la moda.

Nuevos referentes de moda

La moda ya no se limita a aquellos que pueden permitirse tener prendas de lujo de marcas reconocidas como Versace, Louis Vuitton y Dior. Anteriormente, eran las figuras públicas y famosas quienes establecían las tendencias de moda a través de sus looks presentados en alfombras rojas y eventos de gala.

Sin embargo, gracias al ciberespacio, las personas comunes ahora pueden utilizar la cámara de sus teléfonos celulares para unirse a la tendencia del “Get Ready With Me” o “Vístete conmigo”.

En estos videos, personas corrientes crean looks únicos utilizando piezas que se encuentran en su propio armario, lo que ha dado lugar al surgimiento de nuevas figuras que se han convertido en referentes de moda gracias a su contenido en plataformas como TikTok, los reels de Instagram y Pinterest.

Ropa digital

La disponibilidad de ropa digital ya es una realidad. Aunque pueda sonar como algo sacado de una película de ciencia ficción, ahora es posible adquirir prendas confeccionadas digitalmente y a medida para su uso en entornos virtuales, como las redes sociales.

En una era en la que la imagen que se proyecta en Instagram, TikTok y otras plataformas es tan relevante, las posibilidades de transformación que ofrece la ropa digital son amplias y, además, sostenibles.

Tanto Dress-X como The Fabricant, reconocidas figuras en la moda digital, comparten un concepto en común: la creencia de que la ropa digital puede reducir el impacto ambiental al ofrecer prendas virtuales que permiten la expresión creativa sin afectar al medio ambiente.

Dress-X, la principal plataforma de venta de ropa digital, promueve activamente la sostenibilidad con su lema “no compres menos, compra ropa digital”. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ropa digital? Su objetivo es ofrecer prendas con texturas y volúmenes que trasciendan la realidad, adaptándose a la forma del cuerpo con detalles y estructuras adecuadas.

Desde esta perspectiva, la idea de poseer piezas únicas que solo existen en el mundo virtual, destinadas exclusivamente a la expresión en las redes sociales y sin ningún impacto en el entorno, resulta sumamente atractiva. Su premisa es es clara: se trata de prendas diseñadas en 3D y a medida, utilizando una fotografía personal como referencia.