Top seis de los canales más famosos de ASMR en Twitch y Youtube

La fama del ASMR se debe a su capacidad para brindar una sensación de intimidad y conexión personal con el creador del contenido. (Freepik)

ASMR es una técnica que se caracteriza por susurros suaves, sonidos delicados y movimientos lentos, la cual ha encontrado un público cada vez más amplio en internet que busca relajación y bienestar.

A través de plataformas en línea como YouTube y Twitch, el ASMR ha alcanzado una mayor visibilidad y ha generado comunidades dedicadas a este tipo de contenido. Además, la diversidad de estímulos y la aceptación en la cultura popular han contribuido a su expansión.

YouTube

Existen diversos canales que han ganado una gran popularidad, destacándose por ofrecer una amplia variedad de estímulos sensoriales y experiencias satisfactorias para los espectadores. Algunos de los más populares incluyen artistas reconocidos por sus susurros suaves y cuidadosos.

Gibi ASMR

Los videos de asmr se han vuelto famosos por su capacidad para reducir el estrés, mejorar el sueño y proporcionar una experiencia sensorial agradable.

Nacida en Estados Unidos, es una youtuber, streamer de Twitch y cosplayer reconocida por sus contenidos relacionados con el ASMR. En 2017, creó diferentes canales donde transmite sesiones de ASMR y juega videojuegos.

En 2019, participó como presentadora en una miniserie web de Rooster Teeth llamada Encounter Culture. En ese mismo año, Polydor Records se acercó a Gibi y le solicitó que realizara una lectura ASMR del álbum de Billie Eilish, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

Gibi grabó el proyecto de forma gratuita y ha acumulado más de 3 millones de visitas desde su lanzamiento. Actualmente, su canal de YouTube cuenta con más de 4.73 millones de suscriptores.

Gentle Whispering ASMR

Maria Viktorovna es una reconocida youtuber rusa radicada en Estados Unidos, conocida profesionalmente como Gentle Whispering ASMR. Su canal se ha destacado por sus vídeos relacionados con esta técnica. En 2009, durante su divorcio, Maria sufrió depresión y ansiedad, y descubrió el ASMR al ver videos de masajes y meditación en YouTube.

Esta experiencia la llevó a grabar y publicar su propio video de susurros en febrero de 2011, lo cual generó un creciente número de seguidores en su canal. Para 2014, ya estaba ganando lo suficiente como para considerar su contenido como un trabajo de tiempo completo, y en 2017 se convirtió en el primer canal de ASMR en alcanzar un millón de suscriptores. Además, uno de sus videos fue utilizado en la canción “Terrors in My Head” del músico electrónico Deadmau5 en 2014.

Batala’s ASMR

Es el creador del popular canal de YouTube que se dedica a brindar una experiencia relajante y de cosquilleo, acumulando más de 850,000 suscriptores. Antes de alcanzar la fama, inauguró su canal con un video titulado “asmr triggers: lotion sounds, soft talking for relaxation”.”.

Ha publicado un video titulado “Impersonaciones de otros asmrtistas”, en el cual imita a reconocidos ASMRtistas como Gibi ASMR, Latte ASMR y Karuna Satori. En su vida personal, tiene una relación con su novio Jay, con quien creó un canal para parejas llamado LifeWithJay&Bee. Además, su pareja también cuenta con un canal propio llamado ASMR Jay.

Twitch

Estos son algunos de los canales más populares de la plataforma que se centran en el ASMR.

Yarify

Se encuentra en el top de los streamers más populares de la categoría ASMR en Twitch, especialmente en la versión en español según Twitchmetrics. Su reconocimiento se debe a su meticulosa preparación para sus videos, en los que se esfuerza por crear un universo perfecto.

En sus contenidos, Yarify no solo ofrece experiencias auditivas relajantes, sino que también construye mundos imaginarios y personifica personajes para brindar una experiencia visual completa.

Arbmeis

El éxito de Arbmeis en YouTube ha comenzado a extenderse a Twitch, donde cuenta con una base de seguidores de más de 100,000 personas. Aunque también se involucra en juegos de video y transmisiones de “Just Chatting”, suele dedicar las noches a realizar sesiones de ASMR.

Raxell94

Realiza transmisiones en vivo todos los días a las 22:30 (hora española), excepto los viernes y sábados. Sin embargo, para mantenerse activa las 24 horas en Twitch, también utiliza repeticiones de sus streams. Juega tanto a League of Legends como realiza transmisiones de actividades en la vida real, pero el ASMR es la base principal de su contenido.