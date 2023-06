Por qué Christopher Nolan comparó la inteligencia artificial con una bomba atómica

Fotografía de archivo del director británico Christopher Nolan. EFE/EPA/IAN LANGSDON

La inteligencia artificial ya está rondando en las producciones audiovisuales. Pixar la usó en Elementos y Marvel en su serie Secret Invasion, por lo que no será extraño verla cada vez más en el cine y la televisión, algo que ve como un aspecto positivo Christopher Nolan.

En entrevista con Wired, el director de cine habló sobre la influencia de esta tecnología en este tipo de arte y la comparó con lo que sucedió con la bomba atómica, dejando clara la importancia de la responsabilidad de saberla emplear y los alcances que se pueden lograr.

“La relación es interesante. No es lo mismo. Pero es la mejor analogía, para recrear los peligros de desatar una nueva tecnología en el mundo sin pensarlo. Es un cuento con moraleja. Hay lecciones que aprender de ello. Creo que la bomba atómica es única en cuanto a tecnologías que han cambiado y puesto en peligro el mundo”, afirmó Nolan.

A pesar de que otras voces han criticado la IA, como el caso de Craig Mazin, escritor de la serie de The Last of Us y Chernobyl, que calificó de “farsante” a ChatGPT. El director de Interstellar y El Origen opina que esta tecnología debe ser considera en la industria y no temerle.

“Siento que la inteligencia artificial aún puede ser una herramienta muy poderosa para nosotros. Soy optimista al respecto. Realmente lo soy. Pero tenemos que verlo como una herramienta”, aseguró.

Para lograr esto, Nolan piensa que lo primero que se debe hacer es preparar a las personas para que sepan usar los diferentes modelos y no otorgar “el estatus de un ser humano, como lo hicimos legalmente en algún momento con las corporaciones”, y de esa forma poder controlar su uso.

Finalmente, el director de cine destacó el uso de la inteligencia artificial para resolver problemas o mejorar los efectos especiales en las películas, algo que él ve como una solución que se impondrá en el futuro.

“Todo el aprendizaje automático aplicado a la tecnología deepfake es un avance extraordinario en los efectos visuales y en lo que podrías hacer con el audio. Habrá cosas maravillosas que surgirán, más a largo plazo, en términos de entornos, de construir una puerta o una ventana y de cómo se ven las cosas y cómo reaccionan la luz a los materiales”, concluyó.

Cómo usó Pixar la IA para su película Elementos

Durante el proceso de creación de Elementos, la próxima película de Disney Pixar, sus animadores encontraron un problema con el personaje principal, que gracias a la inteligencia artificial, pudieron resolver.

El equipo contó a Wired cómo usaron esta tecnología para animar el cabello de Ember, la protagonista de la película, que es de fuego y necesitaban un movimiento especial. El modelo que decidieron implementar en Elementos es la transferencia de estilo neuronal (NST), una técnica basada en IA que permite crear movimiento en píxeles en 3D.

Inicialmente, un diseñador dibujó a las llamas que iban a estar sobre la cabeza de Ember, luego esos conceptos los pasaron por la inteligencia artificial, que se encargó de generar el movimiento y finalmente todo eso se adaptó a la producción.

“Una vez que aplicas una transferencia de estilo al fuego natural, puedes entonces empezar a darle dirección a ese estilo y empezar a incorporar el sello del artista a algo que, de otro modo, no se puede tocar”, aseguró Jeremie Talbot, co-supervisor de personajes del estudio.

Durante la parte final, el equipo de trabajo encontró otro inconveniente tecnológico: el proceso requería de un alto grado de rendimiento. Tras lograr que el pelo de la protagonista tuviera el movimiento deseado, tuvieron que replicar la técnica en los demás personajes de fuego para que no se notara la diferencia.