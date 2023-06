Canciones hechas con inteligencia artificial se podrán nominar a los Grammy

La academia permitirá la participación de la tecnología, aunque de una forma limitada. (REUTERS)

Que un artista use inteligencia artificial en sus canciones es una tendencia actual y que aumentará en el corto plazo. Canciones como Heart on My Sleeve están hechas 100% con esta tecnología y son virales. Pero para los premios Grammy no será una pieza a tener en cuenta dentro de los nominados, aunque no le cierran la puerta a la IA.

La academia estadounidense publicó un reglamento para establecer las condiciones en las que estos modelos pueden hacer parte de las canciones nominadas donde los “los creadores humanos” deberán tener prioridad.

Cómo podrá participar la IA de los Grammy

En los lineamientos divulgados quedó claro que ninguna canción generada 100% con inteligencia artificial será considerada por el jurado, sin importar su relevancia en la industria o influencia.

Esto significa que un artista sí podrá implementar esta tecnología dentro de una canción, pero el componente humano debe ser significativo, aunque el porcentaje de participación varía según la categoría.

Por ejemplo, quienes opten por el premio a mejor álbum del año deberán estar compuestos con al menos un 20% de trabajo humano. Además, si un artista es considerado para una categoría, el elemento principal de ese premio debe tener un alto componente humano, por ejemplo, si están postulados a un premio por composición, la letra debe tener una significativa participación humana, lo mismo sucederá con la interpretación o los arreglos musicales.

La academia permitirá la participación de la tecnología, aunque de una forma limitada. (AP)

Otro aspecto que destacan en el reglamento, es que ninguna inteligencia artificial podrá ser considerada o premiada sin importar la categoría.

Con la llegada de la IA a los Grammy, la academia decidió reducir de diez a ocho la cantidad de nominados en las cuatro categorías principales: álbum del año, canción del año, mejor artista nuevo, disco del año.

“Solo los creadores humanos son elegibles para ser considerados, nominados o ganadores de un Premio GRAMMY. Una obra que no contenga autoría humana no es elegible en ninguna Categoría. La Academia puede descalificar cualquier obra en una Categoría en particular, si determina, a su sola discreción, que dicha obra no incorpora una autoría humana significativa”, publicaron.

La industria no está contenta con la IA

El crecimiento de esta tecnología ha generado malestar en la industria de la música. Un ejemplo fue lo que sucedió con una canción de Drake llamada Heart on My Sleeve, que creada totalmente con IA y que tuvo un éxito en redes sociales y plataformas de streaming.

Sin embargo, esta viralización llevó a que Universal Music Group obligara a que fuera bajada de todas las plataformas en las que había acumulado miles de reproducciones, porque era una violación a los derechos de autor.

“Entrenar a la inteligencia artificial generativa usando la música de nuestros artistas representa tanto una ruptura de nuestros acuerdos como una violación de la ley de los derechos de autor”, publicó la disquera en un comunicado.

Los números de esta canción fueron de 625.000 reproducciones en Spotify, 275.000 visitas en YouTube, 15 millones de reproducciones en TikTok y más de 20 millones en Twitter. A pesar de que Drake nunca participó en ella, sino que el usuario Songwriter977 la generó desde cero.

Ante esta situación, la disquera está motivando a que Spotify y Apple Music bloqueen de sus servicios todas las piezas que sean creadas con IA, porque son un riesgo para la música, los derechos de autor y que terceros se aprovechan de los artistas para conseguir regalías de manera ilícita.