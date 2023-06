Microsoft no va más con juegos para Xbox One

La consola ya tiene una década de vida y no tuvo mucho éxito en ventas. (Unsplash)

Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, confirmó que la empresa ya no va a lanzar juegos nuevos para la generación de Xbox One, que es una anterior a la nueva de Series X|S. Sin embargo, esto no significa que los usuarios de estos dispositivos no puedan tener acceso a los nuevos títulos, porque aún quedará una alternativa.

“Ningún equipo interno está trabajando ahora en juegos para las consolas de generaciones anteriores fuera del soporte para juegos en curso como Minecraft”, aseguró el directivo en una entrevista con Axios.

Un ejemplo de esta situación es Starfield, el próximo gran lanzamiento de Microsoft, que llegará en septiembre de 2023 únicamente para las consolas de nueva generación, dejando por fuera a todos los modelos de Xbox One.

Esta es una decisión normal en medio del avance en la calidad de los títulos nuevos y las limitaciones que tienen los dispositivos anteriores para poder ejecutarlos. Por lo que es algo que también sucederá en algún momento con PlayStation 4.

También es importante decir que la determinación la toma Xbox para sus títulos exclusivos, así que estudios de terceros puede que aún se animen a lanzar juegos para la familia One en los próximos meses.

Aún habrá una opción para jugar títulos nuevos

Para quienes aún tiene una Xbox One, en cualquiera de sus versiones: Fat, S o X, todavía hay un camino para disfrutar de los próximos grandes lanzamientos de la compañía, que nativamente solo llegarán para la nueva generación.

La opción que tienen estos jugadores es ejecutar los títulos a través de la plataforma xCloud; es decir, en la nube. El acceso a este servicio solo se obtiene pagado la suscripción a Game Pass Ultimate.

Esta posibilidad todavía no está habilitada en algunos países porque no tienen conexión 5G, varios de ellos en Latinoamérica. Allí solo en México y Argentina se pueden reproducir títulos bajo este formato, que consiste en ejecutar un juego desde Internet sin necesidad de descargarlo en la consola.

Es un sistema muy similar a como funcionan plataformas como Netflix o HBO Max, pero en este caso con videojuegos. Al no necesitar del hardware de la consola para instalar y ejecutar el juego, sino que lo hace desde la nube, es posible disfrutar de los próximos lanzamientos que haga Xbox.

A través de este servicio es que la compañía también permite acceder a los mismos videojuegos desde otros dispositivos como una tablet, un celular, un computador o un televisor sin necesidad de tener un dispositivo de Microsoft.

El plan con las consolas actuales

La compañía estadounidense está comprometida con la nueva generación, a pesar de las críticas que ha recibido la Series S, la versión económica de sus nuevas consolas y que para algunos desarrolladores de juegos se han convertido en un reto para que sus lanzamientos corran allí ante algunas limitaciones en hardware.

Pero Booty aseguró que, aunque es más trabajo, algunos equipos han logrado sacar provecho de esta consola.

“¿Es más trabajo? Claro”, aseguró el directivo, que resaltó que los estudios propios de Xbox han logrado un mejor rendimiento con el avance de la generación al desarrollar su segundo juego para esta consola. “Pueden planificar mejor, sabiendo dónde están algunas de las esquinas afiladas”, dijo.

Además, Phill Spencer, jefe de la empresa, afirmó que en este momento no tienen pensado sacar una versión Pro de la Series X, porque creen que están “bastante establecidos con el hardware que tenemos”.