Mark Zuckerberg criticó con dureza los nuevos Vision Pro de Apple

El CEO de Meta aseguró que la visión de metaverso de su compañía es social, mientras que la de Apple parece otra. (Cripto Tendencia)

En una reunión con sus empleados, Mark Zuckerberg habló sobre las Apple Vision Pro, las nuevas gafas de realidad mixta que la empresa presentó hace unos días y que llegarán en 2024 a 3.499 dólares, un precio siete veces mayor que las Quest 3, los visores recientemente confirmados por Meta. El directivo criticó ese alto costo y el enfoque con el que se lanza el producto.

“Creo que su anuncio realmente muestra la diferencia en los valores y la visión que nuestras empresas aportan a esto de una manera que creo que es realmente importante. Innovamos para asegurarnos de que nuestros productos sean tan accesibles y asequibles para todos como sea posible”, afirmó el CEO, en declaraciones publicadas por The Verge, medio que estuvo presente en la reunión.

Lo que marca la diferencia entre las dos compañías, es que las Quest están pensadas para que “las personas interactúen de nuevas maneras y se sientan más cerca”, a la vez que “seamos activos y hagamos cosas”.

Mientras que, según él, el nuevo dispositivo de Apple mostró a usuarios solitarios, alejados y estáticos, algo que se aleja totalmente de lo que quieren en Meta.

“Sus presentaciones eran de una persona sentada sola en un sofá. Esa podría ser la visión del futuro de la informática, pero no es la que yo quiero”, dijo Zuckerberg.

Todas estas críticas y comparaciones las hizo con lo que vio en la presentación de Apple durante el WWDC 2023, un evento anual de la compañía en el que también mostraron la nueva versión de iOS, la Mac Pro y otras innovaciones. Pero el CEO de Meta quiere probar las Vision Pro y tener una mejor idea del dispositivo.

“Por lo que he visto inicialmente, yo diría que la buena noticia es que no hay ningún tipo de soluciones mágicas que ellos tengan a las limitaciones de las leyes de la física que nuestros equipos no hayan explorado y pensado”, le dijo a sus empleados.

Resaltó que aunque optaron por una pantalla de mayor resolución y una tecnología para su batería, eso generó que los visores de realidad mixta cuesten siete veces más que las Quest 3 y que “requieren tanta energía que se necesita una batería y un cable conectado a ellos para utilizarlos”.

Finalmente, Zuckerberg resaltó que la idea que tienen en su compañía sobre el metaverso es “fundamentalmente social” y que tras ver la apuesta de Apple para este sector, se sintió más “entusiasmado” y “optimista” de lo que están haciendo en la empresa, porque lo ve como un trabajo que “importa, va a tener éxito y será un viaje divertido”.

Apple sabe que las Vision Pro no son para todos

Cuando la empresa lanzó su primer iPhone en 2009, su precio era de 499 dólares para la versión de 4GB y de 599 dólares para la de 8GB. Un valor al que el mercado no estaba acostumbrado en ese momento y los teléfonos que marcaban tendencia, como BlackBerry, tenían un costo de 200 dólares.

Y con las Vision Pro, la empresa sabe que al asignar un precio alto no todos van a poder acceder a las gafas, pero para ellos así debe funcionar la innovación de alta calidad.

“Creo que la gente hará una elección u otra dependiendo de su situación financiera y demás. La ingeniería y la profundidad de la misma que hay en las gafas es increíble. Tienes más que una experiencia 4K en cada ojo. Por supuesto, esta experiencia no es gratis. Cuesta dinero fabricar algo así, pero creo que aun así es una buena relación calidad-precio”, aseguró Tim Cook, CEO de Apple, en entrevista con Good Morning America.

De momento, los visores de realidad mixta no tienen fecha de lanzamiento, pero están previstos para que lleguen al mercado en 2024 y solamente para Estados Unidos inicialmente.