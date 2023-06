Summer Game Fest 2023: todas las conferencias de videojuegos y horarios

El evento de videojuegos tomará el lugar del E3, que fue cancelado para este año.

Junio es sinónimo de conferencias de videojuegos. Por esta época se celebra tradicionalmente el E3, pero para este año fue cancelado, por lo que las presentaciones de los estudios más importantes se agruparán bajo el Summer Game Fest, un evento digital en el que se esperan muchos anuncios.

Entre el 8 y 12 de junio serán las transmisiones en las que participarán marcas como PlayStation, Xbox, Ubisoft y un gran listado de estudios independientes, que harán sus presentaciones de forma individual a través de sus canales oficiales en YouTube y Twitch.

Calendario de conferencias

Summer Game Fest

Este es el evento principal y el que da inicio a todo el festival de streamings. Será presentado por Geoff Keighley, director del evento, y se esperan juegos triple A como Marvel’s Spider-Man 2 y Hellblade 2, que podrían anunciar su fecha de lanzamiento.

De momento, los títulos de los que está confirmado habrá contenido son Mortal Kombat 1, la nueva entrega de la saga, y la expansión de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty.

Horario: 8 de junio a las 16:00 de Argentina / 14:00 de Colombia / 13:00 de México

Devolver Direct 2023

Este distribuidor tiene un gran enfoque en los títulos independientes y en los últimos años ha lanzado juegos importantes como Cult of the Lamb, Inscryption, My Friend Pedro, Shadow Warrior 3, y Trek to Yomi.

Por ahora no hay información sobre lo que se verá en esta presentación, pero cada año Devolver sorprende con una conferencia diferente, llena de humor y juegos sorpresa.

Horario: 8 de junio a las 19:00 en Argentina / 17:00 de Colombia / 16:00 de México.

Tribeca Spotlight

Esta presentación también está direccionada en juegos independientes, aunque hay dos contenidos de los que hay mucha expectativa. En primer lugar, el documental Hideo Kojima: Connecting Worlds, que contará parte de la vida del reconocido director de videojuegos y creador de Metal Gear Solid.

En segundo lugar, está Alan Wake 2, una secuela esperada por 13 años y que está enfocada en el género del terror. Además de esto, se confirmó que habrá otros seis juegos.

Horario: 9 de junio a las 16:00 de Argentina / 14:00 de Colombia / 13:00 de México.

Future Games Show

Este evento reunirá títulos variados para PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y realidad virtual, por lo que contará con estudios destacados como Sega, Relic Entertainment; Paradox Interactive; Summerfall Studios; Hashbane Interactive y Team17.

Se confirmó que serán 50 juegos en total, algunos de ellos no han sido anunciados antes.

Horario: 10 de junio a las 14:00 de Argentina / 12:00 de Colombia / 11:00 de México.

Xbox Showcase & Starfield Direct

Es sin duda una de las conferencias más esperadas del Summer Game Fest, porque se mostrará por primera vez gameplay de Starfield, el juego más importante que lanzará Xbox para este 2023.

Además de conocer la fecha de este título, también se espera información de otros juegos como Fable, Avowed y Forza Motorsport, y en general de los planes de Microsoft para la industria gaming.

Horario: 11 de junio a las 14:00 de Argentina / 12:00 de Colombia / 11:00 de México.

PC Gaming Show 2023

Esta presentación está enfocada en el mercado de computadores y se confirmaron 55 juegos, de los cuales 15 no han sido anunciados antes. Los nombres de los títulos que estarán presentes aún no se conocen, pero esta conferencia suele tener parte de los lanzamientos más importantes del festival.

Horario: 11 de junio a las 17:00 de Argentina / 15:00 de Colombia / 14:00 de México.

Ubisoft Forward 2023

La conferencia que cerrará el Summer Game Fest será la oportunidad de la editora francesa para mostrar sus próximos proyectos. El próximo Assassin’s Creed es el que encabeza la lista de lo más esperado, pero también expectativas por ver cómo van Avatar y The Crew 3, otros lanzamientos importantes que ya habían sido anunciados en el pasado.

Horario: 12 de junio a las 14:00 de Argentina / 12:00 de Colombia / 11:00 de México.