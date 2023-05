Pokémon GO Fest llega por primera vez a Nueva York: fechas y precios del evento

El evento tendrá lugar del el 18 al 20 de agosto del 2023. (Pokémon GO)

La compañía de desarrollo de software Niantic, anunció que el evento Pokémon GO Fest llegará por primera vez a Nueva York. El evento se llevará a cabo en Randall’s Island Park y a lo largo de los cinco distritos durante el 18 al 20 de agosto del 2023.

Los asistentes a este evento tendrán la oportunidad de jugar Pokémon GO con miles de entrenadores de todo el mundo, capturar e intercambiar sus Pokémon favoritos y combatir con ellos. Además, quienes asistan podrán disfrutar de una experiencia de juego exclusiva, bonus especiales y muchas más sorpresas junto a otros miles de entrenadores.

Quienes hagan parte del importante evento pasarán medio día en el Randall’s Island Park y la otra mitad explorando la gran ciudad de Nueva York, sin embargo, se debe tener en cuenta que la asistencia será limitada para mantener la mejor experiencia de juego posible, razón por la que se delimitará la compra de entradas con descuento.

Las entradas incluyen acceso a las experiencias del Randall’s Island Park y de la ciudad de Nueva York, la única diferencia es la hora en la que los entrenadores estarán en cada una de las localizaciones; además, hasta el 15 de junio de 2023 estará disponible el precio especial para las entradas de acceso anticipado.

Los asistentes al Festival de Pokémon GO Nueva York solo pueden comprar entradas para uno de los tres días del evento. Las entradas único día están a la venta por 30 USD (más impuestos y tasas aplicables) en donde se puede observar la opción “Entradas disponibles” junto a la noticia del evento en caso de que aún no se hayan agotado.

La experiencia del evento solo estará disponible en el lugar, la fecha y la hora indicados en la entrada. No se podrá participar en el evento sin haber adquirido una entrada. Asimismo, las entradas para el evento y los complementos adicionales no son reembolsables (condición sujeta a la ley vigente y a las excepciones establecidas en las Condiciones de servicio). Las entradas se otorgan por orden de pedido y estarán a la venta hasta agotar existencias.

Cómo comprar entradas:

1. Ingresar a la página oficial de Pokémon GO.

2. En la vista del mapa, dar clic en Eventos.

3. En la siguiente página estarán los eventos futuros y los más próximos estarán en la parte superior de la lista.

4. Clic en la etiqueta “Entradas disponibles” en el evento si todavía quedan existencias, además estas se otorgan por orden de llegada.

5. Clic en el evento para seleccionar la fecha y la hora.

6. Ingresar información personal e información de pago para efectuar la compra.

7. En la página de confirmación de pago, tener presente el ID de pedido.

8. Se enviará un correo de confirmación en la dirección registrada antes del pago.

Por otra parte, Niantic también organizará otros dos eventos presenciales del Pokémon GO Fest, que tendrán lugar el fin de semana del 4 al 6 de agosto en Londres (Inglaterra) y Osaka (Japón).

Del mismo modo, tras el Pokémon GO Fest de Nueva York se celebrará el Pokémon GO Fest Global, un evento virtual que tendrá lugar el sábado 26 y el domingo 27 de agosto, para que todos los entrenadores del mundo puedan unirse a este Pokémon GO Fest desde sus propias ciudades.

Las entradas para el Pokémon GO Fest 2023: Global, ya están a la venta en la tienda del juego y de igual forma habrá algunas experiencias durante el evento para los entrenadores sin boleto. Asimismo, los entrenadores que adquieran una entrada para uno de los eventos presenciales de Pokémon GO Fest también podrán adquirir una entrada para Pokémon GO Fest 2023: Global.