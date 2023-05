Amazon creará un videojuego sobre El Señor de los Anillos: fecha y opciones de jugador

El MMO de El Señor de los Anillos contará la historia de los libros.

El universo de El Señor de los Anillos tendrá un nuevo videojuego. Amazon se asoció con Embracer Group para crear un título de la saga literaria y lanzarlo para consolas y computadores en el futuro.

El proyecto estará a cargo de Amazon Games Orange County, el mismo estudio que ya publicó New World, un juego multijugador de mundo abierto (MMO), es decir, el género al que pertenecerá el título que está en desarrollo.

Según Christoph Hartmann, vicepresidente de Amazon Games, este nuevo juego contará con un alto presupuesto y estará ambientado en la Tierra Media, basado en las historias de la trilogía literaria de El Hobbit y El Señor de los Anillos.

“Llevar a los jugadores una nueva visión de El Señor de los Anillos ha sido durante mucho tiempo una aspiración de nuestro equipo, y nos sentimos honrados y agradecidos de que Middle-earth Enterprises nos confíe este mundo icónico”, aseguró el directivo.

La tercera parte que estará implicada en este proyecto es Freemode y el CEO del estudio afirmó que el universo de estas obras literarias sigue demostrando “ser un terreno infinitamente fértil” para crear nuevas ideas y por eso escogieron el género de los MMO para diseñar un mundo “extenso” que se adapte al concepto de esta historia.

Por ahora el título no tiene nombre oficial, ya que se encuentra en una fase temprana de desarrollo y tampoco cuenta con una fecha estimada de lanzamiento. Pero si está claro que el juego no tendrá ninguna relación con Los Anillos de Poder, la serie original de Amazon que sucede en una línea temporal diferente.

Qué es un MMO

El próximo juego de El Señor de los Anillos se desarrollará bajo el concepto de uno de los géneros más tradicionales del gaming: el MMO o videojuego multijugador masivo en línea.

Este tipo de títulos se caracterizan por ofrecer un mundo abierto y extenso a los jugadores para que se encuentren con otros, realicen misiones y desarrollen un personaje. Por ese motivo, su surgimiento se da en medio del auge de internet a inicios de los 2000 y su principal plataforma son los computadores.

El fuerte de estos juegos es la comunidad, porque sin ella un usuario no vive la misma experiencia de interacción con el entorno, eso lleva a que sea un título en el que los jugadores se agrupan en masas, cooperan y forman clanes, lo que genera diversas economías, culturas y formas de jugar.

World of Warcraft es uno de los ejemplos más importantes de este género. Si bien pertenece al subgénero de los MMORPG, porque el usuario toma un rol dentro del mundo y desarrolla un personaje, es el título insignia de este tipo de experiencias, en las que hay otros juegos destacados como Lost Ark, The Elder Scrolls Online, Final Fantasu XIV y EVE Oline.

De esta forma, el próximo juego de El Señor de los Anillos estará enfocado en la experiencia multijugador, en la que el usuario deberá tomar un rol para abrirse paso por ese mundo virtual, trabajar en equipo y completar misiones.

En 2017, se lanzó un título con un concepto similar llamado The Lord of the Rings Online y actualmente, se encuentra gratis en Steam para disfrutarlo en PC. Además, la saga de libros tendrá otro videojuego nuevo que sale el 25 de mayo de 2023, titulado Gollum, basado en la historia de este personaje y su camino para obtener el Anillo.