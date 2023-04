Cómo pedir a la inteligencia artificial recomendaciones de películas y series

La plataforma asegura tener acceso a cerca de 10.000 películas y series. (Unsplash)

Para esas largas tardes en las que no se encuentra el contenido adecuado, existe una plataforma basada en inteligencia artificial que recomienda series y películas, según las peticiones de los usuarios.

Cómo usar GPTflix

Este sitio web tiene un diseño similar a ChatGPT, ya que usa como base la tecnología de OpenAI, modificando su modelo para centrarse en la recomendación de películas y series

Según la información de la propia inteligencia artificial, su base de datos tiene acceso a cerca de 10.000 producciones. Además, asegura no tener “conocimientos inventados” y solo responde a solicitudes, aunque advierte que no tiene la capacidad de acordarse de preguntas anteriores, por lo que generar una conversación elaborada con la IA es complicado.

Para usar esta aplicación se debe ingresar a su página web: gptflix.streamlit.app. La interfaz será fácil de reconocer para quienes han usado ChatGPT, con una caja de texto en la que se debe escribir la petición e iniciar la conversación.

En un párrafo inicial, GPTflix da una pequeña indicación de cómo se debe usar. La plataforma asegura que debe ser muy específico con la pregunta.

Por ejemplo, escribir: “¿es buena la película Valiente de Pixar?”, y no solamente: “¿Valiente es buena?”.

La inteligencia artificial está diseñada para responder en inglés, aunque al hacerle preguntas en español entendió a la perfección y dio su comentario en inglés y en algunos casos en español.

En Infobae hicimos varias pruebas para ver su alcance. En la primera recomendación le pedimos ayuda para conocer una película sobre deportes y esta fue su respuesta:

“Por supuesto. Hay muchas películas de deportes. ¿Ha visto “Warrior”? Es una joya oculta y una de las mejores películas deportivas de todos los tiempos. O si le apetece algo inspirador, “42″ es una de las películas deportivas más alentadoras que verá. Y si le apetece un drama con interpretaciones fantásticas, “The Fighter” es una gran entrada en el cine deportivo. Pero si busca algo que se parezca más a una película de gángsters que a un drama deportivo, quizá le interese “The Program””.

Luego intentamos ser más específicos sobre un género y una plataforma, así que le pedimos una recomendación de una serie de comedia que estuviera completa en Netflix y esta fue su respuesta

“¡Claro que sí! ¿Por qué no pruebas con “Always Be My Maybe”? Es una comedia romántica original de Netflix que ha sido muy popular y divertida. Además, tiene un puntaje de 79.0%, lo que significa que es bastante buena. Pero si prefieres algo más oscuro, también puedes probar “Time Share”, una comedia negra brillante con un puntaje de 75.0%. ¡Disfruta!”.

Finalmente, le pedimos que realizara un top 5 de las mejores películas latinoamericanas que estuvieran disponibles en las plataformas actuales de streaming, y aunque no dio la referencia de en cuál aplicación estaba, su respuesta fue la siguiente:

1. Roma - Una obra maestra de Alfonso Cuarón que explora las complejidades de clase y raza en Ciudad de México.

2. Ixcanul - Una película poderosa e introspectiva que profundiza en los triunfos y tragedias culturales de Guatemala.

3. La cara oculta - Un thriller único y cautivador del cine latinoamericano que no hay que perderse.

4. Abel - Una joya del cine mexicano que cuenta una conmovedora historia de familia e identidad.

5. Una mujer fantástica - Una película bellamente elaborada que explora las luchas de una mujer transgénero en Chile.