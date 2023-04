La historia de la palabra Wifi y por qué tiene relación con el yin y yang

Esta tecnología es la base de las conexiones actuales y se ha desarrollado en los últimos 80 años. (Unsplash)

Wifi es la base de las conexiones cotidianas en la actualidad. El celular, el computador, las consolas, los televisores y hasta los electrodomésticos tienen esta tecnología para sacar provecho de todas las funciones.

En la elaboración de este concepto han participado varias empresas y desde los años 40 se ha venido desarrollando la tecnología, para que hoy sea parte fundamental de la vida de la mayoría de las personas.

El origen del nombre Wifi

El primer registro que hay del surgimiento de este tipo de conexión es de hace más de 80 años. En la década de los 40, la actriz e ingeniera, Hedy Lamarr, desarrolló un sistema de comunicaciones secreto que se convirtió en una de las bases para el salto de frecuencia que se utilizó para guiar torpedos por radio en la Segunda Guerra Mundial.

Por lo tanto, fue un avance que permitió la creación de una red inalámbrica que permitía la comunicación entre las islas en Hawái en los 70 y que se llamó ALOHAnet.

20 años después, las empresas AT&T y NCR usaron esta herramienta para que las cajas registradoras estuvieran conectadas. En ese caso escogieron el nombre de WaveLAN, aunque entre la baraja de opciones estuvieron WECA y DragonFly.

Estos primeros pasos abrieron las puertas para que en 1997 se diera la primera conexión WiFi llamada IEEE 802.11 que se extendió hasta el año 1999, cuando se creó Wireless Ethernet Compatibility Alliance, hoy conocida como Wi-Fi Alliance.

En un inicio, esta organización contaba con 10 compañías pero ante el crecimiento de internet y la tecnología, hoy es un grupo de 700 empresas.

De esta alianza salió el nombre WiFi, que fue propuesto por la empresa Interbrand que presentó otros 10 más. Sin embargo, su significado, según uno de los fundadores de la Wi-Fi Alliance, es nada más que marketing y no representa nada relevante.

Contrario a lo que sucede con su logo, porque en ese caso tomaron inspiración del símbolo del yin y yang, para representar una parte de blanco y otra de negro cuando la señal es más baja.

Junto a la palabra WiFi, en un inicio, se complementó el nombre con una serie de números para indicar su versión, de ahí surgió IEEE 802.11b en 1999, IEEE 802.11g en 2003y versiones más recientes como IEEE 802.11n.

En los últimos años, esa larga combinación se ha simplificado para el ámbito comercial, dejando el nombre WiFi 5 o WiFi 6, que es la versión más actual.

La actualización que viene en camino es la 802.11be o WiFi 7, que promete tener una mayor transferencia de datos y mayor seguridad para permitir una conexión más amplia de dispositivos al mismo tiempo.

Qué es WPS, el botón para conectarse a WiFi sin contraseña

Esta es la abreviatura de WiFi Protected Setup, lo que quiere decir que es un sistema que permite entrar a internet sin usar la contraseña establecida, y en cambio, se usa un código de 8 dígitos o en algunos casos sin ese requerimiento.

La función existe para conectar de forma más sencilla un dispositivo en caso de haber olvidado la clave o para que los operadores técnicos accedan de forma más sencilla.

Sin embargo, muchos routers solo permiten el enlace de un dispositivo a la vez a través de este medio, por motivos de seguridad; por lo que es una opción para casos de emergencia puntuales y se debe usar con cuidado.

El WPS no es un método más seguro que ingresar la contraseña habitual, ya que mientras hace la conexión con el aparato, el wifi quedará libre para que otra persona acceda a la red, lo que no solo abre la puerta a que use el internet de nuestra casa sino que se conecte a la red en la que haya más dispositivos del hogar y sean vulnerables.