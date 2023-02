Cómo usar un código QR para conectarse a Wifi

Los celulares pueden usar códigos QR para conectarse a una red Wi-Fi

Si bien la capacidad de los celulares de contar con acceso a datos móviles facilita el acceso a internet y el uso de aplicaciones, esta es limitada. Para disfrutar de todos los beneficios que un celular ofrece, los usuarios necesitan tener acceso a una red Wi-Fi segura.

Para vincularse a una red de Wi-Fi dentro de casa o en un establecimiento, los usuarios necesitan encender la función de recepción de esta señal, buscar aquellas que están disponibles, seleccionar a la que desea conectarse y luego introducir una contraseña. Sin embargo, también existe otro método mucho más directo y que requiere del uso de la cámara del celular.

Actualmente, los celulares cuentan con una característica que permite a las cámaras funcionar como un escáner de códigos QR y acceder a sitios web, descargar aplicaciones, brindar información de contactos, entre otras actividades entre las que se incluye conectarse a una red Wi-Fi.

Los routers instalados en casas y en diferentes locales incluyen en la parte posterior del dispositivo un código QR con el que los usuarios pueden conectarse de forma automática a la red de internet fijo que encuentra en estos lugares. Esta conexión rápida evita que los usuarios pasen por un proceso de búsqueda, pero no elimina la necesidad de ingresar una contraseña para admitir la conexión.

Los celulares Android y iOS pueden acceder a redes Wi-Fi privadas usando un código QR

En algunos celulares, la conexión a la red Wi-Fi, por medio del código, dirigirán hacia una página web en particular donde se tendrá que introducir la contraseña establecida o en su defecto aquella que ha sido predeterminada por el fabricante. En el caso de los celulares iPhone, se abrirá una ventana emergente sobre la imagen de la cámara en la que el sistema consultará si el usuario está seguro de conectarse a esa red.

Conectarse a una red Wi-Fi pública puede ser peligroso

Este modo de acceso a una red Wi-Fi también puede ser aplicado en aquellas conexiones que se encuentran abiertas al público o que no requieren de una contraseña para vincularse a un dispositivo. Sin embargo, pese a que estas puedan ser útiles o convenientes para las personas que no desean utilizar sus datos móviles, no son recomendables bajo ninguna circunstancia.

Debido a que estas señales no cuentan con una clave de seguridad que limite el acceso a otras personas, cualquiera puede conectarse a ellas incluyendo potenciales cibercriminales. El objetivo principal de estos delincuentes digitales es el ingresar directamente a los archivos del dispositivo, sea celular o computador, para robar información como claves de acceso, número de tarjetas de crédito, contraseñas de redes sociales, entre otras o introducir malware en ellos.

Las maneras de robar información son:

- MitM: el delincuente se ubica en medio de la conexión del usuario y la red para tomar, leer y modificar la información que allí transite.

Las redes públicas de Wi-Fi representan un riesgo para los usuarios.

- Descargar datos: es similar al anterior, pero la diferencia es que el atacante tiene la posibilidad de analizar y filtrar la información sensible.

- Descargar malware: dejando de lado los datos, el delincuente se enfoca en distribuir un virus que les permita controlar el dispositivo a futuro y robar datos.

La mejor forma de asegurarse de no ser una víctima de este tipo de ataques, es que los usuarios no se conecten a estas redes, pero en el caso de que lo requieran, es preferible vincularse a redes públicas que tengan algún grado de encriptado en ellas. Esto se puede comprobar al conectarse y yendo a las propiedades de Wifi, allí debe salir un apartado que dice ‘Tipo de seguridad’ que debe indicar que es WPA o WPA2, lo que garantizará que es una conexión segura.