Celulares Samsung usarían Bing como buscador en lugar de Google Chrome

Celulares de Samsung usarían Bing como buscador en lugar de Google. (Gizchina)

En los últimos meses, la integración de la inteligencia artificial en los buscadores, como en el caso de Microsoft con Bing y Google con Bard, fue una de las novedades en el mundo de la tecnología. Sin embargo, los avances hechos por el primero podrían determinar el buscador predeterminado de dispositivos que pueda lanzar Samsung en el futuro.

Los esfuerzos de Microsoft por hacer que Bing pueda tener no solo un chatbot que integra tecnología de OpenAI para que emita respuestas a las búsquedas de los usuarios, sino que también pueda generar textos creativos, citar fuentes, hacer comparaciones, crear contenido, entre otras funciones, habrían generado dudas sobre los avances de Google con respecto al uso de inteligencia artificial en su buscador.

Según The New York Times, esta reacción por parte de Samsung pondría en peligro un acuerdo comercial por el que Google recibía alrededor de 3.000 millones de dólares para ser el buscador predeterminado de estos dispositivos. Aunque no se ha hecho oficial que la integración de tecnología de inteligencia artificial es el motivo de la posible decisión, es una posibilidad que no se ha descartado por completo.

Aunque Bard ya está siendo probado, la inteligencia artificial de Google no ha sido implementada de forma pública en su buscador pero se espera que lo esté pronto a casi 30 millones de personas para el final del año. Por lo tanto, según las estimaciones de la compañía, menos del 15% del público estadounidense podría tener acceso a esta herramienta este año.

El proyecto de implementación de Bard ya se encuentra en marcha, aunque se mantiene en las etapas tempranas de lanzamiento. Esto a diferencia de Bing, que ya incorporó desde hace algunos meses la tecnología de ChatGPT en sus sistemas.

Durante la presentación de las capacidades de la inteligencia artificial, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, afirmó que esta tecnología podría organizar mejor la experiencia de realizar búsquedas en la web, de modo que estas puedan ser más organizadas gracias a la función de “copiloto” integrada al servicio.

Esta es una de las características disponibles más destacadas de la nueva versión de Bing, pues se le podrá hacer preguntas directas al programa y este navegará por distintas fuentes para estructurar una respuesta sencilla. También se podrá interactuar con el contenido por medio de un chat virtual para generar respuestas personalizadas según las necesidades de cada usuario.

“Pienso en el buscador como un asistente. Te ayudará a mejorar tus consultas hasta que se tenga la respuesta exacta”, añadió Yusuf Mehdi, diseñador de la compañía durante la presentación del nuevo Bing.

Sin embargo, Bard no se queda detrás en cuanto a utilidades. Según Google, la inteligencia artificial que ha desarrollado también incluye funciones como escribir código de programación a solicitud del usuario. Este podrá ser modificado cuantas veces sea necesario con indicaciones brindadas por los usuarios para mejorar el resultado final.

El software de Google tendrá la capacidad de aprender qué tipo de uso le dan las personas con el objetivo de ofrecer mejores resultados, detalles más precisos con respecto a la información consultada y una predicción de búsquedas posibles según las últimas consultas.

Cada resultado estará actualizado en su versión más reciente, algo que diferencia a Bard de otros modelos de inteligencia artificial similares, pero que ofrecen un límite en cuanto a los datos que muestra en pantalla.