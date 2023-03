Pokémon GO: fecha y actividades del Festival de Colores con criaturas nuevas para capturar

Este evento irá hasta el 14 de marzo y en el transcurso de está celebración los jugadores podrán descubrir algunas sorpresas alrededor de las Poképaradas. (Pokémon Go)

Pokémon Go ya tiene disponible en su aplicación el nuevo Festival de los Colores, en el cual Mega-Medicham hará su debut en las mega incursiones. Además, algunos de los seguidores del videojuego podrán encontrarlo en varios colores.

Asimismo, los entrenadores podrán capturar también a Bruxish, que será una nueva criatura en Pokémon 07GO. Este evento irá hasta el 14 de marzo y en el transcurso de está celebración los jugadores podrán descubrir alrededor de las Poképaradas algunas sorpresas, como encontrar en estado salvaje a Paras, Krabby, Koffing, Stunky, Shuckle, Natu, Wingull, entre otros.

Otra sorpresa es que durante el evento los “Módulos Cebo” durarán hasta tres horas, mientras que los niveles de amistad aumentarán.

Por otra parte, los entrenadores podrán tener acceso a tareas de investigación de campo inspiradas en el evento y desafíos de colección. Y, según el videojuego, de ser completados antes de que termine el evento tendrán una recompensa de hasta 20.000 PX y un Módulo Cebo.

Pokémon Go

Pokémon Go es un juego de realidad aumentada desarrollado por Niantic, Inc. y The Pokémon Company. Fue lanzado en julio de 2016 y está disponible para dispositivos móviles iOS y Android.

En el juego, los jugadores usan sus teléfonos móviles para caminar por el mundo real y buscar y capturar criaturas virtuales llamadas Pokémon. Los Pokémon pueden aparecer en diferentes lugares, como parques, monumentos, tiendas y otros lugares públicos.

Los jugadores también pueden luchar contra otros jugadores en batallas de gimnasio y colaborar en equipos para capturar y defender gimnasios.

Día de la Comunidad

La celebración del Día de la Comunidad llega el próximo 18 de marzo con algunos personajes interesantes como Slowpoke y Slowpoke de Galar, conocido como el Pokémon Atontado, como protagonistas.

De esta forma, los entrenadores tendrán la posibilidad de capturar un Slowpoke de Galar variocolor, que aparecerá por primera vez en Pokémon GO. Los siguientes artículos para el avatar estarán en la tienda del juego durante este evento y seguirán estando disponibles una vez finalizado: Sombrero de Slowpoke y la camiseta con cola de Slowpoke.

Asimismo, se podrán obtener calcomanías con la temática del evento girando Poképaradas, abriendo regalos y comprándolas en la tienda del juego.

Los entrenadores podrán participar en incursiones, intercambios y explorar con entrenadores de su zona, en lugares como Alameda Central en la Ciudad de México, Parque Forestal en Santiago de Chile, así como en otros puntos en diferentes países. REUTERS/Mariana Bazo/File Photo

“Evolucionen un Slowpoke o un Slowpoke de Galar durante el evento o hasta cinco horas después de que finalice para conseguir un Slowbro, un Slowbro de Galar, un Slowking o un Slowking de Galar que conozca el ataque cargado Surf”, indicaron desde la compañía.

En Latinoamérica, los entrenadores podrán participar en incursiones, intercambios y explorar con entrenadores de su zona, en lugares como Alameda Central en la Ciudad de México, Parque Forestal en Santiago de Chile, así como en otros puntos en diferentes países.

“Recomendamos estar muy al pendiente de las redes sociales de Pokémon GO Latinoamérica para conocer otros puntos de reunión”, indicó la empresa de videojuegos invitando a más participantes a unirse a este festival.

“Los entrenadores que no puedan asistir de manera presencial al Día de la Comunidad no deben preocuparse, ya que aún podrán participar dondequiera que estén. Pokémon GO habilitará activaciones virtuales en todo el mundo para que los entrenadores puedan conseguir más objetos cada que giren una Poképarada”, aseguraron.