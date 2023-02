Cómo ser el mejor jugador de la NBA con realidad aumentada

Los usuarios deberán hacer un escáner de su cuerpo para ser parte de un partido real.

La NBA reveló una nueva forma de integrar a los fanáticos a sus equipos y jugadores favoritos. Esta vez aprovecharán la realidad aumentada para que un aficionado tome el lugar de un basquetbolista durante un partido real.

Este sistema fue dado a conocer por Adam Silver, comisionado de la competición, durante el evento en vivo en Salt Lake City, previo al partido de las estrellas. En él mostró cómo funcionará esta opción, que estará en la aplicación de la NBA, disponible en celulares.

Realidad aumentada para estar en la NBA

Esta novedad tendrá un funcionamiento sencillo para los usuarios, quienes a través de la cámara de su teléfono móvil deberán hacer un escanear de 360 grados de todo su cuerpo para que el sistema tome los detalles y los traslade a la realidad aumentada.

Luego, durante un partido de la competición, el usuario tendrá la opción de elegir qué jugador quiere ser. Después de confirmar su elección, un avatar tomará su lugar, ese personaje será un modelo 3D de su cuerpo y ropa, que fueron escaneados previamente.

Esta herramienta está disponible en las transmisiones de partidos y será una nueva forma de interacción.

De esta forma, el usuario tomará el lugar del jugador en la cancha y realizará todos los movimientos que este haga. Una función que afecta únicamente la transmisión de cada persona.

Si bien, por ahora, no se conocen todos detalles de su funcionamiento y alcance a nivel mundial, es un avance que muestra lo lejos que puede llegar la realidad aumentada como una herramienta de entretenimiento e incluso abrir la posibilidad de incluir un sistema similar para las clases de historia en colegios para fomentar el aprendizaje de los niños al involucrarlos directamente con los hechos del pasado, por ejemplo.

El videojuego de RA de la NBA

Esta no es la primera vez que la competición se acerca a esta tecnología. Hace unas semanas, junto a Niantic, el estudio responsable de Pokémon Go, lanzaron NBA All World, un juego de realidad aumentada para celulares.

La propuesta de este título es tener el rol de un cazatalentos que va por el mundo explorando lugares reales para encontrar jugadores ideales para que se unan al equipo de cada uno, así como ítems y equipaciones con elementos cosméticos.

Videojuego de realidad aumentada para reclutar talento en las calles de la ciudad.

La recolección de esos talentos servirá para realizar entrenamientos y jugar partidos contra otros usuarios, aprovechando todos los elementos y productos que se mueven alrededor de la cultura de este deporte.

“Nuestra versión de un juego de baloncesto de la NBA comienza con un modo uno contra uno y se expande a partir de ahí para incluir los principales elementos de la cultura del baloncesto, como la música, la moda, las zapatillas y mucho más, todo ello integrado en lugares del mundo real”, afirmó John Hanke, CEO del estudio desarrollador.

El título ya está disponible en dispositivos Android y iOS, aunque, por ahora, la cantidad de canchas de baloncesto reales es de 100.000, Niantic aseguró que irán adaptándose más escenarios en cada ciudad del mundo, como ya sucedió con Pokémon Go, que en su lanzamiento tuvo algunas limitaciones en este apartado, pero luego se convirtió en un gran fenómeno que ha llevado a otras franquicias, como Harry Potter, Marvel, Minecraft o The Witcher, a probar suerte con este formato, pero sin el mismo éxito.