Conozca la lista de famosos que han comprado los NFT más caros del mundo

CoinGecko, el mayor agregador de datos de criptodivisas del mundo, elaboró un ranking de celebridades con los NFT más caros adquiridos desde 2021, analizando datos de transacciones de OpenSea, SuperRare y Etherscan.

Según indicó, las cifras que llegaron a pagar por un token único es de apenas 3.400 millones de dólares, una caída del 68% interanual, en un sector que llegó a mover 12.600 millones en enero de este mismo año.

Según los expertos, los NFT han acaparado la atención por las enormes sumas de dinero que han atraído: como objetos de colección, inversiones especulativas y muestras de riqueza.

Un ejemplo de esto se dio en marzo de 2021, cuando el artista digital Beeple vendió un NFT por 69 millones de dólares en una subasta a una empresa de inversión que pretendía promover el arte digital.

El portal financiero Bolsamanía indicó que la mayoría de transacciones se remontan a 2022 o inicios de este, en plena eclosión de los tokens únicos. Snoop Dogg, Justin Bieber, Neymar Jr. y Madonna están en la lista.

Las celebridades que compran NFT son un testimonio de cómo estos tokens han comenzado a entrelazarse con la cultura popular”, indicó el director de operaciones y cofundador de CoinGecko, Bobby Ong.

“Ya sea con fines de inversión, utilizado como una señal social o un medio para obtener acceso a comunidades exclusivas, el sector de las NFT tiene un alto potencial de crecimiento que todavía está en gran medida sin explotar hoy en día”, agregó el director de operaciones y cofundador de la empresa.

Snoop Dogg, compró el NFT 'Right Click and Save As guy' por un total de 7.088.229 dólares en diciembre del año pasado.

Listado de los famosos

En primer lugar se encuentra el rapero Snoop Dogg, que compró el NFT ‘Right Click and Save As guy’ por un total de 7.088.229 dólares en diciembre del año pasado. El rapero tiene una colección de NFT extremadamente valiosa repartidos en varias cuentas. Esto incluye múltiples CryptoPunks, Bored Apes y una segunda pieza de XCOPY que compró por 3,9 millones de dólares.

Le sigue el emprendedor Gary Vaynerchuck, con su compra del ‘CryptoPunk #2140′ por un total de 3.953.216 dólares en junio de 2021. El tercer puesto se lo lleva el cantante de pop Justin Bieber por su compra de ‘Bored Ape Yacht Club #3001′, que obtuvo por 1.301.550 dólares.

El DJ y productor estadounidense Steve Aoki ocupó el cuarto puesto con su compra de ‘Doodle #2238′ por un total de 862.056 dólares. Asimismo, Logan Paul ocupa la quinta posición con su compra del ‘K4M-1 #03′ de la colección 0N1 Force, por un precio de 624.669 dólares.

El futbolista brasileño, Neymar Jr., ocupa el sexto lugar con su NFT 'Bored Ape Yacht Club #5269‘.

Desde deportistas hasta DJ

Por otro lado, la superestrella de fútbol brasileña Neymar Jr., ocupa el sexto lugar con su NFT ‘Bored Ape Yacht Club #5269′ por 569.531 dólares. En el séptimo puesto se encuentra el productor de música electrónica Marshmello, con su compra de ‘CryptoPunk #8274′ por 504.069 dólares.

El octavo lugar es para la leyenda del pop Madonna, con su compra de ‘Bored Ape Yacht Club #4988′, que adquirió por 466.461 dólares, pues además de poseer varias NFT, ha creado su propia colección de arte digital titulada ‘Mother of Creation’, que consta de tres NFT realizadas en colaboración con el famoso artista Beeple.

El rapero estadounidense Eminem se lleva el noveno puesto con su compra del ‘Bored Ape Yacht Club #9055′, por el que pagó 453.776 dólares y el quarterback de los Buccaneers, Tom Brady completa el top ten, con su compra del ‘Bored Ape Yacht Club #3667′, por el que pagó 453.062 dólares.

Sin embargo, el mercado de los tokens no fungibles (NFT) está en retroceso. Después de la burbuja que vivieron este tipo de activos digitales, no son pocas las celebridades que se han dejado llevar por la moda de coleccionar arte digital que sacudió los mercados hace apenas unos meses.