Google Maps, la primera aplicación que mostró la invasión rusa a Ucrania

Los usuarios de Google Maps que vieron el pasado jueves los pasos fronterizos entre Rusia y Ucrania se encontraron con una sorpresa mayúscula. Mientras el mundo se encontraba en alerta máxima por los primeros momentos de la invasión ordenada por Vladimir Putin a su país vecino, en las herramientas de medición de tráfico de la plataforma había muestras de grandes congestiones en la frontera. Aparentemente, la aplicación que normalmente sirve para evadir atascos en las calles estaba mostrando la concentración de la maquinaria de guerra que se dirigía a las principales ciudades ucranianas.

Según dijo a Vice Jeffrey Lewis, investigador de inteligencia open source (OSINT) y profesor del Instituto Middlebury, desde la madrugada del jueves se veía el indicador rojo de congestión en algunos puntos de la frontera, como el paso de Belgorod. Estos resultaron ser los mismos puntos en los que los tanques, camiones y otros vehículos del ejército de Putin ingresaron a territorio ucraniano para empezar la invasión y la confrontación armada.

Imágenes similares se vieron en otros puntos, como en pasos fronterizos al norte de la ciudad de Kharkiv. Allí las líneas rojas que normalmente denotan alto tráfico iban hasta la frontera, donde desaparecían abruptamente. Junto con el análisis de datos de satélite y otras informaciones, Lewis pudo determinar en qué puntos se encontraban los vehículos militares prestos para invadir Ucrania.

Estas concentraciones se vieron incluso después de que Vladimir Putin anunciara, en la madrugada de este jueves, el inicio de la confrontación bélica y la invasión a Ucrania. En tres días los tanques han llegado desde las fronteras ucranianas con Rusia y Belarús hasta las ciudades de Kiev y Kharkiv, donde los combates con el ejército y fuerzas paramilitares ucranianas han detenido su avance.

Una de las primeras hipótesis que se planteó fue que los soldados rusos dentro de las fuerzas de invasión habían dejado encendidos sus teléfonos Android, con lo cual Google había capturado en vivo sus ubicaciones. Este es el funcionamiento normal de la aplicación, y las tendencias de tráfico dependen tanto de la captura de datos de los móviles como de otros servicios similares entre los que se destaca Waze.

El experto consideró que esta práctica, que indicaría una terrible brecha en las políticas de ciberseguridad del ejército de Rusia, no sería la responsable de la aparición de estas señales en Google Maps. Más bien, según Lewis, los retrasos fueron reportados por los teléfonos móviles de los civiles en las áreas fronterizas, que registraron las aglomeraciones y las dificultades para su movilidad, sea por bloqueos en las vías o por la simple concentración de vehículos militares.

El analista destacó que esta situación muestra la importancia de la recopilación de datos para estas desviaciones de la rutina. “Hemos desarrollado definiciones increíblemente ricas en datos de cómo se ven las tendencias normales de la vida. Y cualquier desviación es seguida inmediatamente”, aseguró a Vice. En otros trinos, Lewis afirmó que estas tendencias no se repetirían tras la invasión y las plantillas de tráfico en Ucrania apuntarían, más bien, hacia la congestión de vehículos y personas huyendo de las zonas en conflicto hacia otros puntos de Ucrania u otros países fronterizos.

Aunque Google no respondió a Vice sobre la situación presentada con su plataforma, Jeffrey Lewis aseguró que se trata de una demostración del poder de estas plataformas. “Creo que estas compañías no quieren reconocer directamente cuán útiles son sus datos. Está bien cuando lo hacemos, pero tal vez no esté tan bien si los rusos son capaces de hacer algo similar para, por ejemplo, detectar una invasión ucraniana”.

