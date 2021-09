Cómo funciona el show de drones con el que J Balvin sorprendió a sus fans antes de su concierto en TikTok

J Balvin es el latinoamericano con mayor número de seguidores en TikTok

Este 12 de septiembre, J Balvin sorprendió a todo su público en TikTok, por medio de un concierto virtual en el que mostró su quinto álbum estudio llamado ‘JOSE, el cual cuenta con 24 sencillos y una serie de colaboraciones con artistas de talla mundial como Ozuna, Sech, Jhay Cortez, Feid, Tokischa, María Becerra, Khalid, entre otros.

“J Balvin, una de las figuras más reconocidas de la música actual, une al público que lo escucha a través de su amplia visión del reggaetón como pop global. Hoy TikTok, la plataforma líder de vídeos móviles en formato corto, se complace en anunciar que la superestrella colombiana actuará en JOSE X TikTok, un concierto especial en directo, que se emitirá en el canal del artista @jbalvin el próximo 12 de septiembre, y podrá verse en diferido el día 13 de septiembre”, fue el mensaje con el que TikTok informó a todos los seguidores de Balvin lo que sería su concierto virtual en directo por esta plataforma.

Cabe recordar que el artista colombiano cuenta con más de 17 millones de seguidores, lo que lo convierte en el latinoamericano más seguido en TikTok.

“Amo TikTok y ver todas las cosas increíbles que hacen mis fans con mi música como soundtrack. Se siente espontáneo e interactivo de una manera que no me había sentido con los fans en mucho tiempo. Me inspiro cuando abro TikTok para ver lo que están haciendo, ¡me anima a encontrar nuevas formas de presentar mi música y mantener las cosas frescas!”, explicó Blavin días antes de su concierto.

Show de drones en Las Vegas

Sin embargo, antes de esta presentación gratuita, Balvin tuvo un show privado en Las Vegas, Estados Unidos, en el que participaron varios famosos de la farándula internacional, y en los que el artista sorprendió con varias de sus nuevas canciones, además de una muestra de tecnología en la que los drones fueron los protagonistas.

Así lo mostró el influencer colombiano, El Mindo, quien en su cuenta de Instagram publicó una Storie en la que se puede ver el show de luces y formas realizadas por los drones, que en ese momento servían como herramienta para hacer varios cubos en el cielo.

Foto: @el_mindo

¿Cómo funciona esta tecnología?

Desde hace varios años, los drones han sido una de las herramientas de mayor apoyo para los principales eventos de entretenimiento del mundo, sin embargo, aún son pocas las ocasiones en las que estos robots han sido utilizados como parte del espectáculo. La mayoría de las veces, no pasaban de ser ayudantes de cámara para los productores encargados del video del show.

Ahora bien, países como China y Estados Unidos han decidido incursionar en esta nueva experiencia, con ayuda de empresas como Intel, que cuenta con la tecnología Shooting Star, perfecta para este tipo de espectáculos.

“(Este sistema) cuenta con un software personalizado que automatiza el proceso de animación, lo que nos permite diseñar figuras volumétricas y animaciones dinámicas para nuestros clientes en tan solo semanas”, explicó Intel por medio de su página web.

En la mayoría de las ocasiones, es necesario contar con al menos 500 drones para poder hacer un espectáculo de primer nivel. Cada una de las luces con las que cuentan estos aparatos está perfectamente coordinada bajo el control de un “equipo profesional de ingenieros, animadores y tripulación de vuelo” que se encargan “de manera magistral a crear y ejecutar un espectáculo único”.

“Cuantos más drones, mayor será la resolución de sus imágenes. Con 500 de nuestros drones de próxima generación se llenará el cielo con animaciones 3D excepcionalmente detalladas y logotipos, texto y dibujos lineales bellamente renderizados”, indica Intel.

De esta forma, con ayuda de sus “amigos tecnológicos”, J Balvin logró sorprender a todos los invitados a su evento del pasado 11 de septiembre, antes de deslumbrar a sus millones de seguidores en TikTok este domingo.

SEGUIR LEYENDO