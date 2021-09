Científicos descubren que al crear estrellas, las galaxias están contaminando el espacio

28-07-2021 Galaxia esferoidal enana Fornax. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ESO/DIGITIZED SKY SURVEY 2.

La contaminación ambiental es una de las problemáticas actuales que más acosa a los científicos y defensores de la naturaleza en el mundo, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que tiene esta en todo el planeta.

Los efectos del cambio climático son cada vez más perjudiciales para el sostenimiento de la Tierra, y según la ONU, algunos de ellos, además de trágicos son irreversibles.

“Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se han puesto en marcha, como el aumento continuo del nivel del mar, son irreversibles durante cientos o miles de años”, dijo el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés).

Sin embargo, tal parece que la contaminación no solo está presente en este planeta, sino que el cosmos, aún sin presencia humana, también podría contaminarse entre sí mismo. Así lo explicó un grupo de astrónomos del ARC Center of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensions (conocido como ASTRO 3D), el cual descubrió que, “lo que fluye hacia el interior de una galaxia es mucho más limpio de lo que fluye hacia afuera”.

“Enormes nubes de gas se introducen en las galaxias y se utilizan en el proceso de creación de estrellas (…) su camino está hecho de hidrógeno y helio. Mediante el uso de un nuevo equipo llamado Keck Cosmic Web Imager, pudimos confirmar que las estrellas hechas de este gas fresco eventualmente expulsan una gran cantidad de material fuera del sistema, principalmente a través de supernovas. Pero este material ya no es agradable y limpio, contiene muchos otros elementos, incluidos oxígeno, carbono y hierro”, explicó Deanne Fisher, coautora principal de esta investigación y profesora asociada del Centro de Astrofísica y Supercomputación de la Universidad de Swinburne en Australia.

La galaxia Centaurus A en una imagen de gran detalle tomada por tomada por el telescopio Victor M. Blanco en Cerro Tololo (Chile). EFE/CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA

De acuerdo con la investigación, en la creación de estrellas se presentan dos grandes fenómenos astronómicos conocidos como “acreción”, que es el proceso en el que los átomos inundan a las galaxias para dar nacimiento a las estrellas, y las “salidas”, que “es un mecanismo importante que rige el crecimiento, la masa y el tamaño de las galaxias”.

Para este hallazgo, los científicos pusieron su atención en una galaxia denominada como Mrk 1486, la cual está en “un período de formación estelar muy rápida”, a unos 500 millones de años luz del sistema solar.

“Descubrimos que hay una estructura muy clara sobre cómo entran y salen los gases. Imagina que la galaxia es un frisbee giratorio. El gas ingresa relativamente sin contaminación desde el exterior del cosmos, alrededor del perímetro, y luego se condensa para formar nuevas estrellas. Cuando esas estrellas explotan más tarde, expulsan otro gas, que ahora contiene estos otros elementos, por la parte superior e inferior”, señaló Alex Cameron, quien actualmente desarrolla su investigación en la Universidad de Oxford del Reino Unido.

“Los elementos, que comprenden más de la mitad de la tabla periódica, se forjan en el interior de los núcleos de las estrellas a través de la fusión nuclear. Cuando las estrellas colapsan o se vuelven novas, los resultados son catapultados al Universo, donde forman parte de la matriz de la cual surgen nuevas estrellas, planetas, asteroides y, en al menos un caso, vida”

Por último, los científicos aseguran que esta investigación es importante para conocer más a fondo la vida de las galaxias, además de datos mucho más estéticos de las mismas como el porqué de su aspecto y su duración.

