Cómo descargar fotos de Instagram desde un computador

Imagen de archivo del logo de la aplicación Instagram en la pantalla de un teléfono. 3 de agosto, 2017. REUTERS/Thomas White

Aunque ya no sea considerada como tal, Instagram nació como una red social en la que las fotos eran el centro de atención. Hoy en día los videos se han robado el protagonismo dentro de esta plataforma, especialmente con opciones como Reels o IGTV; sin embargo, esto no es razón para despreciar las imágenes estáticas dentro de esta red social.

Es que no es tema de suerte que Instagram esté considerada como la quinta red social con más usuarios en el mundo, con más de 1.220 millones de personas registradas en la aplicación, esto según datos actualizados en enero de 2021, por medio del informe Digital 2021 realizado por We Are Social y Hootsuite.

El Top 5 lo encabeza Facebook con 2.740 millones, seguido por YouTube 2.291 millones, mientras que en el tercer y cuarto lugar se encuentran WhatsApp y Facebook Messenger, con 2 mil millones y 1.300 millones de usuarios respectivamente.

Por supuesto, lo que muestran estas cifras es que Instagram debe pelear con grandes plataformas de tecnología, de las cuales, la mayoría hacen parte de su misma casa matriz: Facebook Inc. (Facebook, WhatsApp y Messenger); y una de las grandes herramientas con las que aún cuenta son las fotografías.

Así lo demuestran sus mismos usuarios, que día tras día muestran el gozo que les causa poder hacer parte de dicha comunidad, especialmente por las imágenes que se pueden ver en esta, las cuales, muchas veces terminan siendo descargadas por las personas para poderlas compartir con alguien más o para simplemente poderlas ver después.

Sin embargo, esta no es una tarea sencilla, teniendo en cuenta que ni en la versión móvil ni en la de computador existe una herramienta nativa de Instagram con la que se pueda descargar una imagen, sin necesidad de hacer screenshot (captura de pantalla) de la misma.

Pensando en esto, Infobae trae un tutorial para, en esta ocasión, aprender a descargar fotos de Instagram desde su versión de escritorio o PC y así evitar al máximo la captura de pantalla que, sin quererlo, termina reduciendo la calidad de la imagen. Solo tendrá que seguir estos sencillos pasos:

1. Abrir Instagram en el navegador web.

2. Seleccionar la imagen deseada y abrirla en una nueva pestaña.

3. Ya en la nueva pantalla, solo deberá dirigirse hasta la barra de direcciones y añadir el siguiente código en la parte final del enlace: media/?size=l. Por ejemplo, en el caso de https://www.instagram.com/p/CSaFCyqH1Gs/, al añadir el código señalado quedaría: https://www.instagram.com/p/CSaFCyqH1Gs/media/?size=l.

4. Ahora solo queda dar Enter y, en la nueva pestaña que se abra con la imagen en fondo negro, dar clic derecho sobre la fotografía, seleccionar “Guardar imagen como”, dar un nombre a la imagen, seleccionar la carpeta en la que se quiere archivar y finalmente dar clic en “Guardar”.

De esta forma podrá guardar cuantas imágenes quiera en su computador, con la misma calidad que tenían justo cuando se publicaron en la red social.

Nota: No está de más mencionar que este tutorial no se realizó con el fin de promocionar la violación a los derechos de autor de ningún personaje, famoso o no, que haya decidido crear contenido en Instagram. El uso que se haga con esta información es responsabilidad de cada persona, y se aconseja que las imágenes descargadas sean solo para uso personal. Cualquier reproducción o duplicación de contenido sin el respectivo consentimiento es considerado como un acto ilegal por lo que puede ser sancionado por las autoridades de cada país.

